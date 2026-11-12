타이완, 중 관광객에 '독립국가 인정' 자필 서약 요구…중 반발

▲ 타이베이 (자료화면)

타이완 당국이 중국인 관광객 입국 심사 과정에서 타이완이 독립 국가임을 인정하는 내용의 서약을 요구한 사실이 알려져 논란이 일고 있습니다.중국 정부는 양안 교류를 가로막는 정치적 조작이라고 반발했고, 타이완 내부에서도 관광객에게 정치적 입장을 강요하는 것은 부적절하다는 비판이 나왔습니다.오늘(12일) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 타이완 연합보 등에 따르면 해외에 거주하는 한 중국인은 최근 소셜미디어에 타이완 관광을 위한 온라인 입국 신청 과정에서 정치적 내용의 서약을 요구받았다는 내용의 글을 올렸습니다.이 관광객이 공개한 타이완 이민서의 온라인 신청 시스템 화면에는 호텔 예약 확인서에 '중국 타이완'이라는 표현이 사용됐다는 이유로 서류 보완을 요구하는 내용이 담겼습니다.타이완 이민서는 타이완의 지위를 격하하는 표현을 삭제한 예약 확인서를 다시 제출할 것을 요구했습니다.이와 함께 '타이완이 주권 독립 국가임을 존중하며 타이완과 중국은 서로 종속되지 않는다'는 문구를 손으로 쓰고 서명과 날짜를 기재해 제출하라고 요구했습니다.타이완 당국은 법규에 따른 적법한 심사라고 밝혔습니다.타이완의 존엄을 훼손하는 언행이 확인되면 입국을 불허할 수 있다며 서류 보완 요구도 규정에 따른 것이라고 설명했습니다.당국은 입국 신청자의 여행 일정이 관광 목적에 부합하지 않는 것으로 의심돼 심사 담당자가 추가 설명을 요구한 것으로 보인다며 모든 심사는 개별 사안에 따라 판단한다는 설명도 덧붙였습니다.린훙언 타이완 이민서장은 "세계 각국의 관광객이 타이완을 방문하는 것을 환영하지만 타이완의 법규를 준수해야 한다"면서도 "불필요한 오해가 발생하지 않도록 심사 과정에서 사용하는 표현을 개선하겠다"고 말했습니다.타이완 정치권에서는 엇갈린 반응이 나왔습니다.집권 민주진보당에서는 중국의 선전 활동에 악용될 우려가 있는 여행 서류를 경계해야 한다는 입장이 나왔으나 제1야당인 국민당에서는 관광객에게 정치적 입장 표명을 요구하는 것은 부적절하다고 비판했습니다.중국 정부는 강하게 반발했습니다.장한 중국 국무원 타이완사무판공실 대변인은 전날 "타이완과 중국은 모두 하나의 중국에 속하며 타이완은 중국의 일부"라는 기존 입장을 재확인했습니다.이어 "민진당 당국은 타이완 독립이라는 분열적 입장을 고집하면서 양안 관광과 각 분야의 교류에 장애물을 설치하고 있다"며 "이는 불순한 의도를 가진 정치적 조작"이라고 비판했습니다.(사진=미국재대만협회(AIT) 페이스북 캡처, 연합뉴스)