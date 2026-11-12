반도체 호황 누른 유가…KDI "소비에 부정적 영향 먼저 반영"

▲ 서울 서초구 만남의광장 주유소에 유가가 표시돼있다. (자료사진)

올해 민간 소비 개선세가 더딘 것은 반도체 호황의 파급이 점진적으로 이뤄지고 있으나 중동 분쟁에 따른 국제 유가 상승은 즉각적으로 가계의 소비 여력을 제약하기 때문이라는 분석이 나왔습니다.한국개발연구원(KDI)은 12일 '최근 반도체 호황과 유가 상승이 민간 소비에 미치는 영향'(김지연·마창석·이승희 연구위원)이라는 현안 분석 보고서에서 "반도체 가격 상승 충격이 올해 민간 소비 증가율에 거의 영향을 미치지 못했으나 유가 상승 충격은 약 0.4%포인트(p) 낮추는 것으로 추정됐다"고 밝혔습니다.다만 내년을 두고는 "반도체 가격 상승 충격은 내년 민간 소비 증가율을 약 0.6%p 높이는 한편, 유가 상승 충격은 민간 소비 증가율을 약 0.2%p 낮출 것으로 추정됐다"고 덧붙였습니다.KDI의 분석 결과, 반도체 가격이 평소 흔히 겪을 수 있는 가격 변동 수준인 1 표준편차 상승할 경우 민간 소비는 4분기 후부터 점진적으로 증가하기 시작해 7∼8분기 후 최대 0.3% 증가했습니다.지난해 말부터 반도체 수출 가격이 급등하기 시작했다는 점에 미뤄보면 민간 소비에는 내년부터 효과가 나타나는 셈입니다.소비 상방 요인인 반도체 가격 상승은 수출기업의 이익 증가, 이후 임금·배당 등을 통한 가계소득 증대에 이어 소비까지 파급되는 과정에서 시차가 발생하는 것으로 나타났습니다.다만 이는 반도체 부문 종사자의 임금 증가와 이에 따른 소비 증대가 다른 가계의 소득 개선으로 이어지면서 소비를 끌어올리는 방식으로 추정됐습니다.반도체 부문의 고용이 증가해 소비 증대로 이어지는 파급 효과는 그리 크지 않다는 것이 KDI의 설명입니다.반면 소비 하방 요인인 국제 유가 상승은 석유류 가격은 물론 여행·항공 서비스 관련 품목 가격으로 바로 전이되면서 가계 소비 여력을 상대적으로 빠르게 제약했다고 봤습니다.분석에 따르면 유가가 1 표준편차 상승하는 충격이 빚어지면 민간 소비는 충격 발생 직후 감소하기 시작해 3분기 후 약 0.5% 줄었습니다.이후 감소세가 점점 완만해지면서 6분기 후부터는 별다른 영향이 관찰되지 않았습니다.2월 말 중동 전쟁이 발발한 만큼 당장 올해 소비에 제약을 주는 것입니다.다만 최고가격제 시행으로 국내 석유류 가격 상승 폭은 일부 억제된 점을 고려하면 유가 상승에 따른 소비 제약 효과는 이보다는 작을 것으로 보입니다.실제로 KDI 분석 결과 최고가격제는 3∼10월 석유류 가격 상승률을 월평균 약 12%p, 소비자물가 상승률을 약 0.6%p 낮춘 것으로 추정됐습니다.KDI는 "내년부터 소비 개선세가 점차 확대될 것으로 예상되는 만큼 경제 전반을 대상으로 한 추가적인 수요 진작 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 판단된다"고 밝혔습니다.이어 "지속적인 소비 개선을 위해 비반도체 부문의 생산성을 높여 고용·임금 여건을 개선함으로써 소비 회복의 기반을 폭넓게 확충할 필요가 있다"고 진단했습니다.(사진=연합뉴스)