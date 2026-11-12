뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

금융보안원장 "보안전문기관 해킹 송구, 재발방지책 마련할 것"

홍영재 기자
작성 2026.11.12 13:25 조회수
금융보안원장 "보안전문기관 해킹 송구, 재발방지책 마련할 것"
▲ 박상원 금융보안원 원장

박상원 금융보안원 원장은 12일 최근 금융 보안 전담 기관인 금융보안원에서 해킹 사고가 발생한 건에 관해 머리 숙여 사과했습니다.

박 원장은 이날 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 '금융정보보호 컨퍼런스(FISCON 2026)' 행사에 참석해 "9일 자체 평가 시스템에서 발생한 정보 유출 사고로 국민 여러분과 금융권 관계자 여러분께 큰 심려를 끼쳐 사과드린다고 말했습니다.

그러면서 "금융보안 전문 기관으로서 높은 수준의 보안을 유지해야 함에도 이번 사고가 발생한 데 송구스럽게 생각한다"고 밝혔습니다.

이어 "현재 추가 유출 여부와 사고 원인을 철저히 규명하고 있다"며 "보안원 전체 시스템을 전수 점검의 근본적인 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔습니다.

또 박 원장은 "이번 일을 거울삼아 정보 보호 체계 전반을 더욱 철저히 개선하고 금융회사의 보안을 뒷받침하는 역할을 더욱 충실히 해 나가겠다"고 강조했습니다.

앞서 금융보안원은 지난 9일 금융사가 평가에 필요한 자료를 제출하는 '정보보호 상시평가 사이트'에서 비정상적인 접근을 감지해 서비스를 차단하고 금융위원회 등에 신고했습니다.

현재까지 48개사의 130여 개 파일이 유출된 것으로 추정됩니다.

금융보안원은 경찰에 인터넷주소(IP) 추적 수사 의뢰했고, 금융위원회·금융감독원이 금융보안원에서 현장 점검 중입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지