금융보안원장 "보안전문기관 해킹 송구, 재발방지책 마련할 것"

▲ 박상원 금융보안원 원장
박상원 금융보안원 원장은 12일 최근 금융 보안 전담 기관인 금융보안원에서 해킹 사고가 발생한 건에 관해 머리 숙여 사과했습니다.
박 원장은 이날 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 '금융정보보호 컨퍼런스(FISCON 2026)' 행사에 참석해 "9일 자체 평가 시스템에서 발생한 정보 유출 사고로 국민 여러분과 금융권 관계자 여러분께 큰 심려를 끼쳐 사과드린다고 말했습니다.
그러면서 "금융보안 전문 기관으로서 높은 수준의 보안을 유지해야 함에도 이번 사고가 발생한 데 송구스럽게 생각한다"고 밝혔습니다.
이어 "현재 추가 유출 여부와 사고 원인을 철저히 규명하고 있다"며 "보안원 전체 시스템을 전수 점검의 근본적인 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔습니다.
또 박 원장은 "이번 일을 거울삼아 정보 보호 체계 전반을 더욱 철저히 개선하고 금융회사의 보안을 뒷받침하는 역할을 더욱 충실히 해 나가겠다"고 강조했습니다.
앞서 금융보안원은 지난 9일 금융사가 평가에 필요한 자료를 제출하는 '정보보호 상시평가 사이트'에서 비정상적인 접근을 감지해 서비스를 차단하고 금융위원회 등에 신고했습니다.
현재까지 48개사의 130여 개 파일이 유출된 것으로 추정됩니다.
금융보안원은 경찰에 인터넷주소(IP) 추적 수사 의뢰했고, 금융위원회·금융감독원이 금융보안원에서 현장 점검 중입니다.
(사진=연합뉴스)
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