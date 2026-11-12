금융보안원장 "보안전문기관 해킹 송구, 재발방지책 마련할 것"

▲ 박상원 금융보안원 원장

박상원 금융보안원 원장은 12일 최근 금융 보안 전담 기관인 금융보안원에서 해킹 사고가 발생한 건에 관해 머리 숙여 사과했습니다.박 원장은 이날 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 '금융정보보호 컨퍼런스(FISCON 2026)' 행사에 참석해 "9일 자체 평가 시스템에서 발생한 정보 유출 사고로 국민 여러분과 금융권 관계자 여러분께 큰 심려를 끼쳐 사과드린다고 말했습니다.그러면서 "금융보안 전문 기관으로서 높은 수준의 보안을 유지해야 함에도 이번 사고가 발생한 데 송구스럽게 생각한다"고 밝혔습니다.이어 "현재 추가 유출 여부와 사고 원인을 철저히 규명하고 있다"며 "보안원 전체 시스템을 전수 점검의 근본적인 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔습니다.또 박 원장은 "이번 일을 거울삼아 정보 보호 체계 전반을 더욱 철저히 개선하고 금융회사의 보안을 뒷받침하는 역할을 더욱 충실히 해 나가겠다"고 강조했습니다.앞서 금융보안원은 지난 9일 금융사가 평가에 필요한 자료를 제출하는 '정보보호 상시평가 사이트'에서 비정상적인 접근을 감지해 서비스를 차단하고 금융위원회 등에 신고했습니다.현재까지 48개사의 130여 개 파일이 유출된 것으로 추정됩니다.금융보안원은 경찰에 인터넷주소(IP) 추적 수사 의뢰했고, 금융위원회·금융감독원이 금융보안원에서 현장 점검 중입니다.(사진=연합뉴스)