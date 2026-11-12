내년 전국 오피스텔 기준시가 4년째 하락…서울은 2%대 상승

▲ 서울 시내 부동산에 붙어 있는 오피스텔 매물

내년 전국 오피스텔 기준시가가 약 0.5% 하락할 것으로 보입니다.4년 연속 하락세입니다.서울은 2%대 상승해 4년 만에 가장 높은 상승률을 기록할 것으로 전망됩니다.국세청은 2027년 오피스텔·상업용 건물 기준시가를 최종 고시하기에 앞서 소유자와 이해관계인의 의견을 받기 위해 기준시가안을 공개한다고 12일 밝혔습니다.고시 대상은 전국 오피스텔과 수도권·전남광주통합특별시(동ㆍ서ㆍ남ㆍ북ㆍ광산구)·지방 광역시·세종특별자치시에 있는 3천㎡ 또는 100호 이상의 구분 소유된 상업용 건물입니다.가격은 올해 9월 1일 기준으로 조사됐습니다.2027년 기준시가 안에 따르면 전국 오피스텔은 올해보다 0.47% 하락했습니다.2024년(-4.78%), 지난해(-0.31%), 올해(-0.63%)에 이어 4년째 하락세입니다.지역별로 대구(-5.28%), 제주(-5.19%), 강원(-4.44%), 전남·광주(-3.93%) 등에서 하락 폭이 컸습니다.서울만 2.07% 상승했습니다.서울은 2025년(1.34%)부터 3년째 상승세입니다.상승률은 2023년(7.31%) 이후 가장 높았습니다.전국 상업용 건물은 0.81% 하락했습니다.올해(-0.68%)에 이어 2년 연속 내림세입니다.지역별로 살펴보면 상업용 건물도 마찬가지로 서울(0.28%)만 유일하게 상승했습니다.반면 세종(-3.29%), 대구(-2.46%), 인천(-1.91%) 등에서는 하락 폭이 컸습니다.고시 물량은 오피스텔 137만 호, 상업용 건물 119만 호 등 256만 호로, 전년보다 2.7% 증가했습니다.이 중 수도권(서울·경기·인천)이 195만 호로 전체 고시 물량의 약 76%를 차지하고 있습니다.기준시가에 의견이 있으면 온라인 또는 관할세무서에 우편·방문 방식으로 내달 2일까지 의견을 제출할 수 있습니다.가격 열람과 제출 관련 문의는 전용 안내센터(☎1644-2828)를 통해서 하면 됩니다.제출된 의견은 한국부동산원에서 재조사해 수용 여부를 검토하고 이후 수용된 의견을 반영한 기준시가를 국세청 평가심의위원회 심의를 거쳐 다음 달 31일 최종 고시됩니다.기준시가는 상속·증여세를 매길 때 시가를 알 수 없거나 양도소득세 계산 시 취득가액을 알 수 없는 경우 활용됩니다.취득세·재산세 등 지방세, 종합부동산세, 건강보험료 등 사회보험료 부과에는 쓰이지 않습니다.(사진=연합뉴스)