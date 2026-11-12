부천시, 국내 최대 단일 아이스링크 '빙파니아' 내달 개장

▲ 작년 빙파니아 운영 모습

경기도 부천시는 국내 최대 단일 아이스링크인 '빙파니아'를 다음 달 개장한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.부천시는 시정 브리핑을 통해 빙파니아를 비롯해 '부천 4대 브랜드 스포츠' 추진 전략을 공개했습니다.우선 '부천 아이스월드 빙파니아'는 다음 달 19일부터 내년 2월 9일까지 부천종합운동장 원형광장에서 운영됩니다.아이스링크는 가로·세로 각 50m, 2천500㎡ 규모로, 서울 목동아이스링크 1천830㎡, 롯데월드 아이스링크 1천800㎡보다 넓은 국내 최대 규모라고 부천시는 설명했습니다.이용료는 5천 원이지만 이 중 2천 원은 인근 전통시장과 골목상권에서 사용할 수 있는 지류형 지역화폐로 환급합니다.시는 빙파니아를 누구나 즐길 수 있는 '부천형 체육 커먼스(공유자원)'로 육성하며 수도권 대표 겨울 명소로 조성할 계획입니다.부천시는 빙파니아와 함께 부천국제 10㎞ 로드레이스, 프로축구 부천FC1995, 시청 직장운동경기부를 '부천 4대 브랜드 스포츠'로 설정하고, 시민의 스포츠 참여 기회를 넓힐 방침입니다.유성준 부천시 문화체육국장은 "부천의 스포츠는 도시에 활력을 불어넣고 시민을 연결하는 콘텐츠로 발전하고 있다"며 "각 스포츠의 특성과 경쟁력을 살려 시민이 즐기고 지역이 함께 성장할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했습니다.(사진=부천시 제공, 연합뉴스)