이 대통령 "'초격차 산업강국' 담대한 투자, 4개월 만에 현실로"

▲ 이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석해 축사하고 있다.

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이재명 대통령은 "메가프로젝트가 기업의 생산시설을 지방으로 확장하는 데 그치지 않고, 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '모두의 성장', '진정한 국가균형발전'으로 완성되도록 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석해서 한 축사에서 "오늘 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 '대체불가 대한민국'을 세우는 굳건한 디딤돌이 되길 기대한다"며 이같이 말했습니다.이 대통령은 "지난 7월 이곳 충청에서 초격차 산업강국을 향한 담대한 투자 계획을 약속한 지 불과 4개월 만에 그 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다"며 "과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여준 이재용 회장님을 비롯한 삼성그룹 임직원 여러분, 착공을 위해 힘을 모아준 충청 시·도민 여러분께 감사드린다"고 했습니다.이어 "이곳 온양캠퍼스는 이번 투자를 통해 6조 원 규모의 첨단 패키징 팹이 신설되고, 추가로 40조 원 규모의 첨단 장비 투자가 이어져 '첨단 고대역폭메모리(HBM) 패키징 핵심 거점'으로 도약하게 된다"고 설명했습니다.또 "이러한 혁신의 물결은 아산과 세종에 그치지 않고 충청권 전역으로 빠르게 확산하고 있다"며 "청주의 메모리와 첨단 패키징 팹, 당진의 AI 데이터센터, 오송의 바이오 의약품 생산시설도 착공 준비가 차질 없이 진행되고 있다"고 소개했습니다.이런 성과의 배경에 대해서는 "담대한 계획이 불과 4개월 만에 착공으로 이어질 수 있던 데에는 지방정부의 헌신적 노력이 결정적 역할을 했다"며 "지방정부가 능동적으로 나설 때 현장의 변화가 얼마나 빨라질 수 있는지를 명백히 보여주는 모범 사례"라고 격려했습니다.그러면서 "충청권뿐 아니라 호남권과 영남권의 모든 투자 계획도 차질 없이 추진되도록 각종 인허가와 전력·용수 등 핵심 인프라 구축을 중앙·지방정부가 '원팀'이 돼 끝까지 책임지고 챙기겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 또 "무엇보다 이런 거대한 투자의 결실을 지역 주민 여러분이 함께 누릴 수 있어야 한다"며 "지역의 중소기업과 소상공인에게는 새로운 성장의 기회가 열리고, 청년들이 좋은 일자리를 찾아 먼 곳으로 떠나지 않고도 이곳 충청에서 일하고 보금자리를 꾸리며 미래를 설계할 수 있어야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)