아동학대 경찰 신고까지…민속촌 '귀신 참교육' 종료한다

경기 용인시에 있는 한국민속촌은 최근 아동학대 논란을 빚은 '귀신 참교육' 프로그램을 야간 개장 마지막 날인 오는 15일까지 운영한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



민속촌 측은 지난 9월 12일부터 이달 15일까지 한시적으로 운영하기로 했던 프로그램이라며, 최근 논란에 따른 조기 종료는 아니라고 설명했습니다.



이 프로그램은 부모의 사전 신청을 받아 운영됐습니다.



귀신 분장을 한 민속촌 직원과 사진을 찍는 자리에서 부모가 "밥을 잘 안 먹어요" 등 고쳐주고 싶은 자녀의 습관을 이야기하면 이 직원이 "자자녀의 고쳐주고 싶은 습관을 이야기하면 직원이 이를 훈육하는 방식입니다.



최근 민속촌을 방문한 한 고객이 아동들이 심하게 무서워하는 모습을 보고 아동학대 혐의 등으로 민속촌을 경찰에 신고하면서 논란이 불거졌습니다.



이와 관련해 용인시는 지난 9일 민속촌을 방문해 프로그램 운영 실태를 점검하고 아동학대의 범위 등을 안내하기도 했습니다.



민속촌 관계자는 "귀신 교육 프로그램은 부모의 신청과 동의 아래 진행한 것"이라며 "너무 무서워할 경우 즉시 중단하는 등 내부 지침에 따라 운영했다"고 해명했습니다.

