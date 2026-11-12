'가능한 사랑' 조여정 "전도연·김혜수, 후배들 천장 높여주는 선배"

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배우 조여정이 전도연, 김혜수에 대해 "후배들의 천장을 높여주는 후배"라며 존경심을 드러냈다.10일 오후 서울 삼청동에서 열린 영화 '가능한 사랑' 인터뷰에 참석한 조여정은 지난해 전도연과 영화 '가능한 사랑'을 촬영하고, 올해 김혜수와 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 촬영한 행보에 대해 "두 분 다 내가 너무 좋아하는 선배들이라 좋았다. 어떻게 이렇게 연달아 함께 작업하게 됐을까 싶었다. 저에게 맛있는 것도 많이 사주시고 예뻐해 주신다"라고 말했다.이어 "두 분의 존재 자체가 후배들에게 주는 어떤 게 있다. 부모가 어떤 모습으로 살아가는지를 자녀가 보면서 배우는 것과 비슷하달까. 두 선배가 작품을 하고 연기하면서 배우로 존재하는 것이 후배들에게 귀감이 된다. 얼마 전에도 이야기했지만 '후배들의 천장을 올려주고 계시는 분들이구나' 싶었다. 존재 자체가 너무 멋지다"라고 존경심을 드러냈다.영화 '가능한 사랑'으로 첫 호흡을 맞춘 전도연과의 인연도 공개했다. 조여정은 "예전에 시상식에서 전도연 선배가 수상을 하셨고 축하 인사를 했다. 그리고 제가 먼저 연락해 '밥 사달라'고 해서 밥을 한 번 먹은 적 있다. 좋아하는 후배 입장에서 가까워지고 싶었다. 그 뒤에는 선배님이 너무 바빠서 보지는 못했지만 작품을 하면 꼭 보고 '너무 재밌어요. 응원합니다'라고 연락드렸다. 연극 공연도 가서 보고 인사드리고 그랬다"라고 전했다.조여정은 작품을 하고 연기를 할 때 상대 배우의 영향을 많이 받는다고 밝혔다. 그런 점에서 전도연과의 연기 호흡을 자신의 연기에도 긍정적 영향을 끼쳤다고 전했다.일례로 가능한 사랑'에서 미옥(전도연)이 예지(조여정)의 옷을 지적하는 장면을 꼽으며 "정말 어려운 신이었는데 도연 언니가 '이 옷 얼마야?'하고 대사를 치는데 감탄했다. 언니가 미옥으로 그렇게 자연스럽게 연기를 하니까 나도 '묻지마. 알면 속 아파'라고 자연스럽게 반응하게 되더라. 그 순간 어떻게 연기해야겠다고 계산하지 않았다. 그냥 그렇게 나왔다"고 말했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로 이창동 감독이 8년 만에 내놓은 신작이다. 조여정은 이 작품에서 이창동 감독을 투영한 다큐멘터리 감독 예지로 분했다.영화는 지난 6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)