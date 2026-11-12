성북구 '아들 성범죄 피해자' 살해…50대 구속영장 신청

<앵커>



서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 숨진 여성은 과거 가해자의 아들이 저지른 성범죄 사건의 피해자인 것으로 확인됐습니다.



이호건 기자입니다.



<기자>



서울 성북구에서 10대 여성을 흉기로 살해한 혐의를 받는 59살 A 씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.



A 씨는 어제(11일) 새벽 성북구 공유숙박업소에서 15살 B 양을 살해한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 범행 직후 스스로 목숨을 끊겠다고 했는데, 신고를 받고 출동한 경찰에 긴급체포됐습니다.



A 씨는 체포 당시 만취 상태였던 것으로 전해졌습니다.



[인근 주민 : 문 닫아놓고 자는데도 방송하는 소리가 지나가면서 들리더라고.]



현장에서는 A 씨가 적은 유서로 추정되는 문건과 흉기도 발견됐습니다. ​



숨진 B 양은 지난 1월 발생한 성범죄 사건의 피해자인 것으로 확인됐는데, 당시 가해자는 A 씨의 20대 아들이었습니다.



A 씨 아들은 현재 다른 절도 사건으로 구속돼 구치소에 수감 중인 걸로 파악됐습니다.



이 때문에 경찰은 A 씨가 아들 성범죄 사건에 대한 보복 목적으로 범행을 저질렀을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.



만약 아들 성범죄 사건 때문에 범행했다면 보복살인 혐의가 적용돼 형이 더 무거워질 수도 있습니다.



A 씨는 현재 진술을 거부하고 있어 경찰은 프로파일러를 투입해 조사한다는 방침입니다.



경찰은 A 씨가 B 양을 만나게 된 경위와 범행 동기를 조사한 뒤 B 양에 대한 부검도 진행할 계획입니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 현민희)