머스크, '해임 위기' 젠슨 황 영입 요청에 "영광일 것"

▲ 일론 머스크 스페이스X CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관 연계 의혹이 제기된 여성과의 혼외 관계 등으로 해임 위기에 몰린 상황에서 일론 머스크 스페이스X CEO가 그를 영입할 의사가 있다는 글을 내비쳐 눈길을 끌고 있습니다.머스크 CEO는 현지 시간 11일 엑스에서 "일론, 제발 젠슨을 고용해 줘"라고 요청하는 한 이용자의 글에 "(그럴 수 있다면) 영광일 것"이라고 답했습니다.이는 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임 등 거취를 논의하는 회의를 진행하는 상황에서 나온 반응입니다.머스크는 앞서 황 CEO가 불륜 사실을 시인한 지난 8일에도 그가 대체 불가능하다는 옹호 발언에 대해 "동의한다"는 글을 남기며 신뢰를 보인 바 있습니다.지난 8월 실적 발표 당시에는 "앞으로 우리는 엔비디아를 기반으로 독점 관계를 구축하기로 했다"며 스페이스X의 AI 인프라를 엔비디아 칩으로 단일화하겠다고 발표하기도 했습니다.또, 스페이스X의 중장기 목표인 우주 데이터센터도 엔비디아의 AI 칩을 기반으로 구축할 방침을 예고했습니다.엔비디아는 스페이스X의 지분 1억 2천280만 주(약 23조 원 상당)를 보유하고 있습니다.(사진=게티이미지)