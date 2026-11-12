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아이돌급 인기 마스코트였는데…해달 '키라' 하늘나라로

문준모 기자
작성 2026.11.12 12:49 조회수
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앞발로 물건을 능숙하게 받아내고 얼음을 보면 신이 났던 해달 '키라', 아이돌급 인기를 얻으며 자연스럽게 일본 미에현의 마스코트로 자리 잡았습니다.

지난 8월에는 나루히토 일왕의 딸 아이코 공주 앞에서 점프에 성공하며 박수를 받기도 했습니다.

하지만 이 무렵부터 운동 기능에 이상이 감지되고 체중도 줄기 시작했습니다.

관람객과의 만남도 중단하고 치료를 받았지만 결국 지난 5일 18년간의 생을 마감했습니다.

[관람객 (오사카 출신) : 건강했으면 하고 바라면서 오사카에서 왔는데 많이 놀랐어요. 모두에게 많은 웃음을 줘서 정말로 힘을 많이 얻었는데….]

1994년만 해도 일본에서 사육되던 해달은 122마리에 달했지만 이후 급감했습니다.

키라가 떠나면서 이제 일본에 남은 해달은 같은 토바 수족관에 살던 '메이' 한 마리뿐입니다.

멸종위기종인 해달은 해외에서 수입이 어려운 데다 사육과 번식도 쉽지 않습니다.

촘촘한 털로 체온을 유지하는데 환경이 조금만 바뀌어도 체온 유지가 어렵습니다.

[다지마 유코/국립과학박물관 해양포유류 전문가 : 바로 옆 수조로 옮겼을 뿐인데도 몸 상태가 나빠지는 경우가 있다고 들었습니다. 사육사들이 노력했지만 번식도 잘 안됐고요.]

많은 사람들에게 웃음을 선물했던 해달 키라 팬들은 추모 게시판에 고마운 마음을 전했습니다.

[관람객 : 천국에서도 건강하게 지내.]

[관람객 : 정말 많이 고마웠어요.]

수족관 측은 전국에서 방문하는 팬들을 위해 다음 달 20일까지 추모 게시판을 설치해 둘 예정입니다.

(영상취재 : 한철민)
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