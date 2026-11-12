운명 건 작전 결정…기상과 전쟁의 심리 드라마 '프레셔'

<앵커>



개봉 영화 소식입니다. 이번 주에는 2차 세계대전 당시 기상 예보를 둘러싸고 연합군 사령부 내부에서 벌어졌던 일을 그린 영화 '프레셔' 등이 눈길을 끕니다.



이주형 기자가 보도합니다.



<기자>



[프레셔 / 감독 : 안소니 마라스 / 주연 : 앤드류 스콧, 브랜든 프레이져]



영화 '프레셔'는 제목 그대로 두 남자가 느끼는 압박감을 따라가는 심리 드라마입니다.



한 남자는 2차 세계대전 연합군 사령군 아이젠하워, 또 한 남자는 연합군 기상예보관 스태그.



연합군의 운명을 건 노르망디 상륙 작전 직전, D-데이의 날씨가 어떻냐를 놓고 기상예보실 내부에서 의견이 엇갈립니다.



가느냐 마느냐, 연합군 사령관과 각 군 지휘부의 사이의 기압도 치솟습니다.



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[드골 : 전쟁의 시작 / 감독 : 안토닌 보드리 / 주연 : 시몬 압카리온, 사이먼 러셀빌, 브느와 마지멜]



국내에서 2주 간격으로 1, 2편이 개봉하는 '드골: 전쟁의 시작'과 '자유의 시대'는 프랑스의 역사 블록버스터입니다.



프랑스에 그의 이름을 딴 공항과 광장과 항공모함이 있을 정도로 대표적인 지도자였던 드골의 시대를 조명합니다.



두 편 합산 1천500억 원의 제작비가 들었고 현지에서 600만 관객을 동원했습니다.



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[호루몽 / 감독 : 이일하 / 주연 : 신숙옥]



'호루몽'은 일본 우익과의 TV 토론 영상으로 잘 알려진 재일 한국인 3세 신숙옥 씨를 주인공으로 하는 다큐멘터리 영화입니다.



[이일하/감독 : 레전드였어요. 예능 토론 같은 것도 많이 나가셨거든요. 기타노 다케시랑 설전도 하고 1류 레벨이었습니다.



신숙욱 씨 3대가 일본에서 겪어야 했던 모진 세월과 신 씨가 기업인에서 인권운동가로 나서게 된 인생 이야기가 펼쳐집니다.



[신숙옥/인권운동가 : 싸울 수밖에 없었다고 저는 생각합니다. 제가 재일이고 한국 국적이며 재일 3세로서 이곳에서 살아가고자 한다면 그렇게 하지 않으면 안 되었고.]



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[스크루지: 크리스마스 캐럴 / 감독 : 티 웨스트 / 주연 : 조니 뎁, 이안 맥컬런, 루퍼트 그린트]



'스크루지: 크리스마스 캐럴'은 찰스 디킨스의 유명한 동명 원작을 바탕으로 한 영화입니다.



크리스마스이브에 구두쇠의 대명사 스크루지 영감 앞에 죽은 동업자의 혼령이 나타나며 벌이지는 일들을 그리는데, 주인공 역은 조니 뎁이 맡았습니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 최진화)