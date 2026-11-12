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경기도 광주서 '조선 전기 최대 규모 백자 가마 터' 발굴

유영수 기자
작성 2026.11.12 12:43 조회수
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<앵커>

경기도 광주에서 조선 전기 최대 규모의 백자 가마터가 발굴됐습니다. 조선 백자 가마의 구조를 파악할 수 있는 중요한 자료로 평가됩니다.

유영수 기자가 다녀왔습니다.

<기자>

조선 전기 최대 규모의 백자 가마터가 발견된 곳은 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 도요지입니다.

길이 22m가 넘는 대형 백자 가마터 2기를 포함해 조선 전기 가마터 3기가 발굴됐습니다.

[김경중/한국도자재단 박물관팀 팀장 : 가마의 길이가 적어도 25m 정도 갈 것으로 추정이 되고 있고요. 그래서 크기로 역대 최대일 뿐만 아니라, 너비도 1.6m에서 1.8m로 기존의 조선 전기 가마의 1.2m에서 1.4m보다 더 크고.]

지금까지 광주에서 발굴된 조선 왕실 납품 도자기를 생산하는 관요는 모두 400개 소로, 이 중 78개 소가 국가 사적으로 지정됐습니다.

이번에 발견된 가마터는 가마 바닥 구조와 벽체 시설 등이 비교적 온전히 남아 있어서, 조선 전기 백자 가마터의 구조를 파악할 수 있는 중요한 자료로 평가됩니다.

[김경중/한국도자재단 박물관팀 팀장 : 현재까지 가마 구조라든가 그런 것이 밝혀진 바가 없기 때문에, 아마 이런 것들이 왕실 백자의 역사성을 밝히는 데 매우 중요하다고 볼 수 있겠습니다.]

광주시는 대규모 가마터의 발굴로, 조선 전기 광주 지역의 백자 생산 체계와 왕실 납품의 연관성을 밝힐 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[박관열/광주시장 : 도자기의 근본이 광주라는 것을 그 현장을 통해 보여준 것 아닙니까? 그래서 그 문제를 광주시가 심도 있게 고민해서 예산을 포함해서든 현장을 잘 관리하고….]

광주시는 2017년부터 올해까지 사적으로 지정된 가마터 50여 곳에 대해 발굴 조사를 추진해 왔습니다.

(영상취재 : 인필성)
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