'코로나 백신' 필수 접종 한 달…"바닥났다" 현장 아우성

<앵커>



코로나19 백신이 올해부터 필수 접종 대상이 됐지만 현장에서는 백신 부족 상황이 이어지고 있습니다. 예산이 없어 추가 조달은 어려운 상황이라 지자체마다 보유하고 있는 백신 수량을 파악해 재분배하는 방안을 추진하고 있습니다.



KBC 이정후 기자입니다.



<기자>



올해부터 필수 예방접종 대상으로 전환된 코로나19.



65세 이상 고령자나 요양병원 입원 환자는 무료로 백신을 맞을 수 있습니다.



코로나19 예방접종은 지난달 12일부터 시행됐는데 일선 병원 상당수는 백신이 바닥난 상태입니다.



[정순방/'ㅁ'병원 행정원장 : 10월 초에 저희 병원에 220개 정도 배정이 됐으며 10월 말경에 모두 다 소진이 됐습니다. 보건소에 요청했습니다만 보건소에서도 남아있는 백신 자체가 없으니 (줄 수 없다.)]



이달 10일 기준 전남광주 27개 시군구가 보유한 백신은 당초 배정량 대비 평균 5.8% 수준.



순천이 18.6%인 반면, 광산구는 0.2%에 불과해 지역별 편차가 큽니다.



질병관리청은 예방접종 초기에 수요가 몰리는 특성상 소진이 빠른 지역이 있었다고 설명했습니다.



문제는 올해 코로나19 백신 구매 예산을 더 이상 편성할 수 없어 추가 조달이 어렵다는 점입니다.



실제로 보성군은 배정받은 백신을 다 썼지만 예산이 부족해 화순, 고흥, 순천으로부터 160여 회분을 받았습니다.



코로나19 감염 상황이 우려할 정도는 아니지만 대책 마련은 필요하다는 목소리가 나옵니다.



[안평환/전남광주통합특별시의회 보건복지위원장 (11월 10일 KBC 뉴스와이드) : 원활한 예방접종이 이뤄질 수 있도록 시에서 적극적인 대책 마련을 촉구하는 바이고… 실제 접종 수요가 백신 공급에 충분히 반영될 수 있도록 제도 개선을 건의할 계획입니다.]



전남광주통합특별시는 시군구의 백신 보유량을 점검해 부족한 지역을 중심으로 재분배에 나설 계획입니다.



(영상취재 : 김학일 KBC)



KBC 이정후