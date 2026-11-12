조폭과도 공모, 시세조종으로 60억 챙겼다…25명 송치

<앵커>



차명 계좌 140여 개를 동원해 코스닥 상장사의 주가를 조작해 끌어올린 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 이들은 조직폭력배와 사채업자, 증권사 직원 등과 공모해 1천억 원대 주식 거래를 일으킨 것으로 조사됐습니다.



임지현 기자가 보도합니다.



<기자>



서울경찰청 금융범죄수사대는 자본시장법상 시세조종 혐의로 코스닥 상장사 대표와 조직폭력배 사채업자, 증권사 직원 등 25명을 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



이들은 차명 계좌 147개를 동원해 코스닥 상장사 A사의 주가를 인위적으로 끌어올린 혐의를 받습니다.



서로 짜고 주식을 사고파는 가장·통정매매를 840여 차례 벌이고, 높은 가격에 매수 주문을 내는 등 모두 9천400여 차례 시세조종성 주문을 제출한 것으로 조사됐습니다.



이 과정에서 A사의 주가는 3천690원에서 1만 440원으로 약 3배 뛰었습니다.



경찰 조사 결과, 일당은 지난 2022년 10월부터 2023년 6월까지 8개월 동안 A사 주식 3천100만 주를 사고팔며 모두 1천200억 원 상당의 거래를 일으킨 것으로 파악됐습니다.



특히 범행을 주도한 총책 2명은 주가 조작으로 60억 원 상당의 부당이득을 챙긴 것으로 조사됐습니다.



경찰은 9천 회 이상의 주문이 들어오는 등 전형적인 시세조종성 주가 조작 행태를 포착해 수사에 착수했습니다.



또, 한국거래소와 피의자들의 주거지, 사무실 등을 압수수색하고 계좌를 추적해 자금주와 계좌 제공자, 주문 제출책 등이 조직적으로 범행에 가담한 정황을 확인했습니다.



경찰은 1년 5개월간의 수사 끝에 지난달 말 피의자들을 공소청에 송치했습니다.



(영상편집 : 정용화)