이 대통령 다음 주 APEC 순방…"북미 접촉 가능성 작아"

<앵커>



이재명 대통령이 다음 주 필리핀에서 열리는 아세안 정상회의와 중국에서 개최되는 APEC 정상회의에 참석합니다. 청와대는 APEC 회의를 계기로 한 북미 정상회담 가능성은 낮다고 보면서도 대비는 하고 있다고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 다음 주 16일부터 필리핀 마닐라에서 개최되는 동남아시아국가연합, 아세안 관련 정상회의에 참석합니다.



위성락 국가안보실장은 이 대통령이 우리 경제·외교의 핵심 파트너인 동남아 국가들과 협력 강화 방안에 대해 폭넓게 논의할 예정이라고 밝혔습니다.



온라인 스캠 범죄 등 동남아 국가 관련 주요 현안에 대한 우리 정부의 입장을 표명하고 핵심 광물 협력 문제도 함께 논의합니다.



[위성락/국가안보실장 : 우리의 2대 교역·투자 지역인 아세안에서 AI와 문화 창조 산업 등 미래 분야 협력 강화 방안을 제안하여, 우리 기업의 지속적인 진출 기반을 조성하겠습니다.]



이 대통령은 이후 18일에는 중국 선전으로 이동해 아시아태평양 경제협력체, APEC 정상회의에 참석합니다.



개최국인 중국을 비롯해 일본, 미국 등 주요국 정상들이 모두 참석하는 가운데 경제 협력과 외교 안보 현안에 대한 논의가 이뤄질 것으로 보입니다.



[위성락/국가안보실장 : 중동발 에너지 공급망 충격에 대응하는 방안과 다자 무역 질서 회복을 위한 협력 필요성을 촉구할 것입니다.]



이 대통령과 중국, 일본 정상 간 양자회담도 예상되는 가운데, 트럼프 미국 대통령과 회담 가능성은 낮은 것으로 관측됩니다.



특히 APEC 회의를 계기로 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 북미 정상회담 가능성이 제기되는 것과 관련해 청와대 고위 관계자는 "APEC을 계기로 한 북미 접촉 가능성은 적다고 본다"면서도 회의 전후 접촉 가능성은 단정하기 어렵고 대비는 하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승희)