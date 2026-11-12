이란, 오만 내 항행 시스템 타격…미국 지원받는 상선 통항 겨냥

▲ 호르무즈 해협 (자료사진)

이란이 호르무즈 해협에 위치한 오만 디다마르섬의 선박 항행 시스템을 공격했다고 로이터통신이 현지 시간 11일 소식통을 인용해 보도했습니다.이란 국영 언론도 전날 이슬람혁명수비대(IRGC)가 디다마르섬의 '적대 세력의 항행 시스템'을 공격해 파괴했다고 전했습니다.로이터는 섬에서 연기가 피어오르는 모습을 영상으로 확인했지만, 무엇이 불타고 있었는지는 분명하지 않았다고 소개했습니다.유럽연합(EU)의 위성 프로그램인 코페르니쿠스의 사진에서도 열과 관련한 활동이 감지됐습니다.이란은 해당 시설이 미국과 동맹국들의 호르무즈 해협 내 선박 통항과 걸프 지역 원유 수출 재개를 지원하는 역할을 한다고 판단해 공격 대상으로 삼은 것으로 보입니다.이번 공격의 정확한 피해 규모는 알려지지 않았지만 호르무즈 해협을 통행하는 상선 운항에 미치는 영향은 제한적일 것이라는 전망이 나왔습니다.한 소식통은 다른 지역에 대체 시스템이 설치돼 있기 때문이라고 설명했습니다.하지만 이번 공격은 이란이 여전히 걸프 지역 석유 수송을 정상화하는 데 사용되는 인프라를 타격할 능력을 갖추고 있음을 보여준다고 로이터는 분석했습니다.이란전쟁으로 호르무즈 해협 통행이 봉쇄되자 걸프 국가들은 오만과 아랍에미리트(UAE) 연안에서 다른 유조선에 원유를 옮겨 싣는 선박 간(STS) 환적 등 우회 수단을 통해 석유 수출을 늘리고 있습니다.미국도 지난 2월 이란 공격 이후 해상 통행이 차질을 빚자 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 보호하는 지원을 하고 있습니다.걸프 지역 산유국의 9∼10월 석유 수출량은 이란전쟁 이전의 80% 이상으로 회복됐습니다.(사진=게티이미지)