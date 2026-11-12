'젠슨 황 해임 위기' 여파?…코스피, 보합권 등락하다 1%대 강세

▲ 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다.

상방·하방 요인이 혼합된 상황 속 코스피는 12일 장중 등락을 거듭하고 있습니다.이날 오전 10시 59분 현재 코스피는 전날보다 32.93포인트(0.61%) 오른 5,408.29입니다.다만 이후 다시 1% 안팎으로 상승 폭을 키우는 모습입니다.지수는 전장 대비 10.58포인트(0.20%) 오른 5,385.94로 출발해 상승 전환과 하락 전환으로 방향성을 탐색 중입니다.현재까지는 1% 미만으로 움직이고 있습니다.지수는 지난주 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 이른바 '블루 쓰나미'에 따른 데이터센터 지연·차질 우려로 하락한 뒤 지난 10일 4.39% 올랐고, 전날도 2.60% 상승했습니다.유가증권시장에서 전날까지 이틀 연속 '사자' 흐름을 이어간 외국인은 현재 1천689억 원 매수 우위입니다.개인도 1천753억 원을 순매수하고 있습니다.기관은 5천226억 원 매도 우위로 지수의 추가 상승을 제한하고 있습니다.간밤 뉴욕증시에서는 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 강세를 나타낸 가운데 3대 주가 지수가 동반 상승했습니다.다우존스30 산업평균지수는 0.49%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.31% 상승했고, 나스닥 종합지수는 1.60% 올랐습니다.필라델피아 반도체 지수는 5.66% 급등한 채 마감했습니다.전날 코어위브가 견조한 실적과 상향된 전망 등을 발표하자 AI 수익성 우려가 일부 해소된 것으로 보입니다.코어위브 주가는 24.71% 폭등했습니다.젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들을 계기로 최근 약세를 보였던 엔비디아(+2.87%)는 반발 매수세 유입에 힘입어 상승했습니다.다만 회사 이사회가 황 CEO의 해임 준비 수순에 들어갔다는 월스트리트저널(WSJ) 보도에 주가는 시간 외 거래에서 8% 넘게 내렸습니다.서 상무는 "황 CEO의 거취가 불분명해지면서 엔비디아의 공격적인 AI 투자 전략과 제품 개발과 주요 고객사와의 협력 관계에 차질이 발생할 수 있다는 부담이 생겼다"고 말했습니다.국내 대장주 삼성전자(+2.43%)는 상승세를 이어가고 있으며, SK하이닉스는 등락하다 현재는 1% 내외 상승률을 나타내고 있습니다.이후 삼성전자는 3%대까지 상승 폭을 키웠습니다.삼성전기(1.41%), 삼성물산(1.41%), 삼성SDI(0.42%), SK(2.84%)는 오르고 있고, SK스퀘어(-0.25%), LG에너지솔루션(-0.89%), 삼성바이오로직스(-0.35%)는 약세입니다.업종별로는 오락·문화(2.76%), 의료·정밀기기(2.22%), 전기·전자(2.12%) 등이 오르고 있고 IT서비스(-3.14%), 부동산(-2.97%), 보험(-1.94%) 등 상당수의 업종이 내림세를 나타내고 있습니다.전날 5% 넘게 급등한 코스닥 지수는 현재 0.20포인트(0.03%) 내린 704.90입니다.지수는 1.88포인트(0.27%) 내린 703.22로 출발한 뒤 등락을 거듭하며 한때 1.47% 내린 694.76으로 전날 되찾은 700선을 잠시 내주기도 했습니다.코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 2천16억 원과 508억 원 매도 우위로 지수에 하방 압력을 가하고 있습니다.개인은 2천582억 원을 순매수하며 지수를 견인하고 있습니다.알테오젠(-2.92%), 에코프로(-2.31%), 에코프로비엠(-2.39%), 주성엔지니어링(-1.18%)은 내리고 있으며 레인보우로보틱스(3.02%), 심텍(5.59%), 리노공업(2.31%)은 강세입니다.(사진=연합뉴스)