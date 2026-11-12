국토장관 "매물 쌓이고 거래 감소…주택 가격 하락기 시그널"

▲ 홍지선 국토교통부 장관이 12일 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안 제안설명을 하고 있다.
홍지선 국토교통부 장관은 12일 "계속 (주택) 매물이 쌓이고 있고 거래가 감소하고 있는 상황은 어느 정도 (주택 가격) 하락기에 접어들 수도 있다는 시그널로 볼 수 있다"고 말했습니다.
홍 장관은 이날 국회 국토교통위원회 제7차 전체회의에서 김미애 국민의힘 의원이 "(주택 가격 안정에 대한) 희망적인 신호가 보인다는 발언의 근거가 무엇이냐"고 묻자 이같이 답했습니다.
홍 장관은 "강남 3구는 (주택 가격) 하락세가 이미 계속 나오고 있고 서울 외곽은 상승 폭이 둔화하고 있다"며 연말 기준금리가 상승하면 하락세가 확대될 수 있다고 진단했습니다.
전월세 시장 불안에 대해서는 "충분한 주택 공급을 하는 게 근본적인 대책이기 때문에 특히 수도권 임대주택 공급을 지속적으로 확충하겠다"고 밝혔습니다.
정부가 강남 3구 집값 하락에만 집중하고 있다는 김 의원의 지적에는 "전혀 그런 사항은 아니다"라고 반박했습니다.
이재명 대통령이 최근 주요 지역의 집값이 놀라울 정도로 떨어지고 있다고 발언한 데 대해서는 "서울 외곽 지역의 가격이 상승하는 것은 맞지만 강남을 비롯한 용산 등 주요 지역의 가격은 하락하고 있다는 점을 균형적으로 보도해야 한다는 취지였다"고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글