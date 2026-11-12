국토장관 "매물 쌓이고 거래 감소…주택 가격 하락기 시그널"

▲ 홍지선 국토교통부 장관이 12일 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안 제안설명을 하고 있다.

홍지선 국토교통부 장관은 12일 "계속 (주택) 매물이 쌓이고 있고 거래가 감소하고 있는 상황은 어느 정도 (주택 가격) 하락기에 접어들 수도 있다는 시그널로 볼 수 있다"고 말했습니다.홍 장관은 이날 국회 국토교통위원회 제7차 전체회의에서 김미애 국민의힘 의원이 "(주택 가격 안정에 대한) 희망적인 신호가 보인다는 발언의 근거가 무엇이냐"고 묻자 이같이 답했습니다.홍 장관은 "강남 3구는 (주택 가격) 하락세가 이미 계속 나오고 있고 서울 외곽은 상승 폭이 둔화하고 있다"며 연말 기준금리가 상승하면 하락세가 확대될 수 있다고 진단했습니다.전월세 시장 불안에 대해서는 "충분한 주택 공급을 하는 게 근본적인 대책이기 때문에 특히 수도권 임대주택 공급을 지속적으로 확충하겠다"고 밝혔습니다.정부가 강남 3구 집값 하락에만 집중하고 있다는 김 의원의 지적에는 "전혀 그런 사항은 아니다"라고 반박했습니다.이재명 대통령이 최근 주요 지역의 집값이 놀라울 정도로 떨어지고 있다고 발언한 데 대해서는 "서울 외곽 지역의 가격이 상승하는 것은 맞지만 강남을 비롯한 용산 등 주요 지역의 가격은 하락하고 있다는 점을 균형적으로 보도해야 한다는 취지였다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)