[자막뉴스] '30점 평균인데 100점' 천재 아니면 AI 안경?…"모의고사 배틀하자" 반발

제63회 세무사 자격시험에서 고득점으로 수석 합격한 A 씨의 성적을 두고, AI 안경을 사용한 거 아니냔 의혹이 불거졌습니다.



A 씨가 어제(11일) 조세 전문 언론 매체에 기고한 합격 수기에 따르면 A 씨는 1차에선 재정학 한 문제만 틀려 97.5점을 받았고, 나머지 세법학개론, 회계학개론, 상법 과목은 100점을 얻었습니다.



총점 397.5점으로 평균을 내면 99.37점이었습니다.



2차 논술형 시험에선 회계학1부 및 2부, 세법학1,2부 이렇게 4과목에서 고득점 했으며 평균 82.87점으로 올해 2차 전 과목 응시자 합격선인 49.75점보다 높았습니다.



A 씨의 이런 성적 가운데 특히 많이 언급되고 있는 건 1차 세법학 개론 성적입니다.



올해 이 과목 응시자들의 평균은 30.18점이었지만 A 씨는 한 문제도 틀리지 않은 겁니다.



이 떄문에 A 씨의 AI 안경을 활용한 부정 시험 의혹이 불붙기 시작했는데, 제한 시간 내에 계산 문제를 어떻게 다 풀었는지 의문이라는 반응이 이어지고 있습니다.



A 씨의 성적이 '비정상적'이라는 현직 세무사들의 반응도 나오고 있습니다.



지난해 세무사 1차 시험 검수위원이었다던 사람은 재정학 97.5점, 세법학 개론 100점은 "물리적으로 불가능하다"고 말하며 "애초 두 과목은 만점이 나오도록 문제를 출제하지 않는다"고 주장했습니다.



또 현직 세무사라고 주장하는 다른 인물 역시 함께 문제를 풀어보자며 "세법학 모의고사 배틀 신청합니다"라는 반응을 남겼습니다.



이런 가운데, 아직 A 씨가 AI 안경을 사용했다는 직접적인 증거 등은 나오지 않은 상태입니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 홍진영, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)