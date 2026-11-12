블룸버그 "앨리스 황, 중국 베이징 체류"

▲ 젠슨 황 옆에서 웃고 있는 앨리스 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)이 본국으로 돌아가 베이징에 체류 중인 것으로 알려졌습니다.블룸버그 통신은 12일 사안에 정통한 관계자들을 인용해 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국의 인지 하에 베이징에 머물고 있다고 보도했습니다.이 소식통들은 앨리스 황이 언제, 왜 베이징으로 갔는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다고 전했습니다.앨리스 황의 행방은 엔비디아 창업자 젠슨 황이 혼외 관계를 인정하고, 회사 이사회가 그의 중국 스파이 의혹에 대한 조사에 나선 이후 집중적인 추측의 대상이 돼왔습니다.외신을 종합하면 앨리스 황은 약 20년 전 중국 국영 매체 중국중앙TV(CCTV)와 지역방송 후난TV 기자로 일한 것으로 전해졌습니다.이후 금융계로 전직해 HSBC, 상하이 허시 인베스트먼트 이사, 중국 국영 중신그룹(CITIC) 부사장을 지냈으며 이후 싱가포르에 본사를 둔 클라우드 컴퓨팅 기업 메가스피드 인터내셔널(이하 메가스피드)의 임원으로 자리를 옮겼습니다.앨리스 황은 2023년 11월 메가스피드 이사직에서 물러난 뒤 사업 활동을 계속했으며, 유창한 영어 실력을 바탕으로 반도체 업계 고위 관계자들과 폭넓게 관계를 맺어 온 것으로 알려졌습니다.젠슨 황과는 2024년 초 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 연례행사에서 처음 만난 것으로 전해집니다.싱가포르와 대만 당국은 앨리스 황과 젠슨 황이 친밀한 관계를 맺고 있다는 것이 확인된 후 중국 정보당국이 앨리스 황을 포섭한 것으로 보고 있습니다.앨리스 황은 황 CEO와의 관계를 악용해 중국 수출이 금지된 엔비디아 칩 75억 달러(약 10조 원) 상당을 밀반입했다고 앞서 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 전한 바 있습니다.중국 정부는 그러나 앨리스 황이 스파이라는 주장을 부인하고 있습니다.젠슨 황은 앨리스 황 외에 엔비디아 여성 임원과도 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 추가로 제기돼 CEO 자리에서 해임될 상황에 처했습니다.엔비디아 이사회는 황 CEO의 거취를 결정하기 위한 회의를 진행 중이며, 외부 업체와 협력해 후임 CEO를 물색 중인 것으로 알려졌습니다.