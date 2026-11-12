7호선 청라연장선 개통 지연에 "총역량 결집해 필요한 조치를"

▲ 서울 7호선 청라 연장선 노선도

인천시가 당초 예상보다 개통이 3년가량 늦어진 서울도시철도 7호선 청라 연장사업 대책 마련에 부심하고 있습니다.인천시는 오늘(12일) 시청에서 박찬대 시장과 더불어민주당 김교흥(인천 서구갑)·이용우(인천 서구을) 의원, 7호선 청라 연장선 건설사업관리단·시공사 관계자 등이 참석한 가운데 간담회를 열었습니다.참석자들은 사업 전반의 추진 상황을 공유하고, 공정 관리의 실효성을 높이기 위한 관계사별 역할과 협력 방안을 논의했습니다.시공사별 책임 있는 공정 관리체계 확립과 핵심 공정에 대한 인력·장비 적기 투입, 공정 간 연계성 강화 방안 등에 대해 의견을 나눴습니다.박 시장은 "각 시공사는 현장에 국한된 대응에서 벗어나 총역량을 결집해 필요한 지원과 조치를 적극적으로 이행해 달라"고 당부했습니다.김교흥·이용우 의원은 청라 연장선 개통 지연에 대한 지역사회와 주민의 우려를 전달하고, 사업의 원활한 추진을 위한 지원 의지를 밝혔습니다.2022년 2월 착공한 청라 연장선은 현재 7호선 인천 종점인 석남역에서 공항철도 청라국제도시역을 연결하는 10.7㎞ 구간에 건설 중입니다.사업 추진 과정에서 지장물 이설 지연, 민원 처리, 암질 변경 대처, 지반 침하 등으로 인해 공사 기간이 예상보다 3년가량 늘어났습니다.인천시는 청라 연장선 예상 개통 시점을 001 정거장∼005-1 정거장 구간은 2029년 하반기, 005-1 정거장∼006 정거장 구간은 2033년 상반기로 예상하고 있습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)