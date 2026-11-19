명령어 한 줄에 ‘딸깍’ 엔터만 치면 실사 같은 영상이 뚝딱 나오는 요즘,

포토샵과 프리미어의 시대는 정말 저물고 있는 걸까요?

수년째 꼬리표처럼 따라붙던 ‘어도비 위기론’에 대한 답을 확인하러

미국 마이애미에서 열린 어도비 맥스 현장을 찾았습니다.



매달 비싼 구독료를 내며 복잡한 툴을 배울 이유가 사라졌다는 회의론.

게다가 최근엔 AI 에이전트가 프로그램을 직접 만지며 편집까지 해냅니다.

자체 AI로 맞서자니 챗GPT나 제미나이에 체급이 밀리고,

그 밑으로 들어가자니 심부름만 하는 하위 도구로 밀려날 수도 있죠.



어도비가 꺼내 든 첫 번째 해법은 통제권이었습니다.

평면 사진의 입체 구조를 계산해 마우스 하나로 3D 조명을 밀어 넣고,

AI가 입힌 스타일도 레이어와 슬라이더로 세밀하게 강도를 조절합니다.

무작정 새로 생성하는 대신,

사람이 AI 결과물을 원하는 대로 고쳐 쓸 수 있게 한 거죠.



프리미어의 진화는 한층 더 실용적이었습니다.

카메라 앞을 가린 스태프를 지우고 겹친 인터뷰 음성을 분리하는 건 기본이고,

AI 어시스턴트가 긴 인터뷰 속 질문만 골라내 타임라인 트랙까지 정리해 줍니다.

AI가 만든 낱개의 푸티지를 넘어,

완성된 이야기를 엮어내는 편집 본연의 강점을 파고든 셈입니다.

진짜 반전은 챗GPT·클로드 같은 외부 AI에 자사 툴을 열어준 로컬 MCP 도입입니다.

외부 AI가 이를 쓰려면 결국 PC에 정품 프로그램과 라이선스가 필요하거든요.



창구는 내어주더라도 AI조차 구독해야만 하는 필수 도구의 자리를 굳히려는 이유겠죠.

AI가 포토샵을 없앨 줄 알았는데,

도리어 AI가 포토샵을 쓰는 시대가 열리고 있습니다.

과감히 문을 연 어도비의 승부수는 과연 통할 수 있을까요?



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술 : 유세훈, 천세연 / 편집 : 정혜수 / 브랜드 디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)



(SBS 스브스뉴스)