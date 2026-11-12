공항철도 개통 후 첫 파업하나…노조 경고파업 'D-1일'

▲ AREX 공항철도 직통열차

하위직 처우 개선 등을 놓고 사측과 이견을 좁히지 못한 공항철도 노조가 2007년 공항철도 개통 후 처음으로 파업에 나설지 주목됩니다.오늘(12일) 공항철도 노사에 따르면 노조는 내일로 예고한 경고 파업을 예정대로 실시한다는 입장을 유지하고 있습니다.파업 시 전체 열차 운행률은 69.2%(노조 추산)∼75.1%(사측 추산) 수준이 될 것으로 예상됩니다.공항철도의 경우 노동조합법에 따른 필수공익사업에 해당돼 파업을 하더라도 필수유지업무 대상인 조합원들은 참여할 수 없고, 사측은 파업 참가자의 50%까지 대체 근로를 투입할 수 있습니다.파업 직전 노사가 극적인 합의에 도달할 가능성도 있습니다.노사는 오늘 오후 본교섭을 열어 접점을 모색할 계획입니다.노사는 전날까지 간사 협의를 통해 입장 차이를 좁혀온 것으로 알려졌습니다.노조는 하위직급 임금 인상, 인력 충원 등을 요구했으나, 사측은 이미 정해져 있는 협약·기준 내에서 논의할 수밖에 없다며 맞서왔습니다.노조는 조합원 총투표를 통해 80.7% 찬성으로 파업 방침을 결정한 뒤 지난달 12일부터 준법투쟁을 이어왔습니다.사측은 협상이 결렬돼 파업이 현실화할 경우를 대비해 비상수송 체계를 마련했습니다.평일 출근(오전 7∼9시)과 퇴근(오후 6∼8시) 시간대 일반열차와 모든 직통열차는 파업 전과 동일하게 100% 운행률을 유지한다는 계획입니다.출퇴근 시간 외 일반열차 운행률은 71.3%로 낮아질 것으로 공항철도 측은 예상했습니다.노조는 13일 하루 경고 파업 이후에도 협상이 진척되지 않으면 수능일인 19일 이후 본격적인 파업에 돌입하는 것을 염두에 두고 있습니다.서울 지하철 1∼8호선과 9호선 일부 노선을 운영하는 서울교통공사 노조가 오는 25일 총파업을 예고하고 있어 공항철도 노조와의 연대 가능성도 제기됩니다.공항철도 관계자는 "파업 시 열차 운행에 차질이 생길 수 있다는 사전 안내를 하고 있다"며 "비상수송 대책을 마련해뒀지만, 노조의 요구사항을 최대한 수용하는 쪽으로 원만하게 해결될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)