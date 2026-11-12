올해 인천항 크루즈 99항차 입항…여객 수 20만 명 넘어

▲ 로얄캐리비안 스펙트럼오브더씨호

올해 인천항에 입항한 크루즈 항차가 13년 만에 역대 최다 실적을 기록했습니다.오늘(12일) 인천항만공사(IPA)에 따르면 지난달 말까지 인천항에 입항한 크루즈는 99항차로 집계됐습니다.이전 최다 기록인 2013년(95항차) 이후 13년 만입니다.여객 수도 지난 8일 천진동방국제크루즈의 비지오호 입항으로 20만 303명을 기록해 기존 최다 실적이었던 2014년의 18만 3천909명을 넘어섰습니다.올해 말까지 인천항에는 지난해 32항차의 3배 이상인 113항차의 크루즈가 입항할 예정입니다.내년은 올해보다 늘어난 132항차의 크루즈 입항이 예정돼 있습니다.기항지까지 비행기로 이동한 뒤 크루즈로 갈아타 관광하는 '플라이 앤 크루즈' 모항도 올해 11항차에서 내년 18항차로 늘었습니다.IPA는 연이은 크루즈 입항 증가에 대비해 세관·출입국·검역(CIQ) 기관과 함께 승객 동선을 개선하고, 수속 시간을 단축할 계획입니다.IPA 관계자는 "내년에는 승객을 태우고 출발하는 모항이 18항차인 만큼 맞춰 수속과 수하물 처리 등 서비스 개선에 힘쓰겠다"고 말했습니다.(사진=인천항만공사 제공, 연합뉴스)