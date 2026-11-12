장동혁 "자기 손으로 공소장 찢기 전에 대통령 재판 재개해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 이재명 대통령 관련 사건이 수사 대상에 포함된 '조작기소 특검'을 앞두고 법원을 향해 "피고인 이재명이 자기 손으로 공소장을 찢기 전에 재판을 재개해야 한다"고 촉구했습니다.장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "재판을 미루다 '이재명 탈옥 프로젝트'가 성공하면 법원 역시 탈옥 공범으로 국민의 심판을 받을 것"이라며 "법원은 즉각 재판을 재개하길 바란다"고 당부했습니다.이어 "결국 조작했다고 조작하지 않는 한 특검의 수사 자체가 불가능하다. 조작기소 특검이 아니라 조작수사 특검이 될 것"이라며 "어떤 결론을 내놓은들 국민은 믿지 않고 본인들만 법 왜곡죄에 걸려 감옥 가게 될 것"이라고 경고했습니다.이 대통령이 전날 민주당 김민석 대표·한병도 원내대표와 만찬을 하고 '당정 한마음 한뜻'을 강조한 데 대해서도 "탈옥 공범이라는 한배를 탔으니 딴생각하지 말라는 소리일 것"이라고 했습니다.아울러 장 대표는 이용철 법무부 장관 후보자에 대해 "탈옥 특명 받은 이 후보자는 특검의 진상 규명을 지켜보겠다고 3일째 똑같은 말만 반복한다. 결국 어떻게든 이재명 공소 취소 탈옥을 돕겠다는 것"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)