젠슨 황 '사내불륜' 추가 폭로…"직원들도 알았다"

▲ 젠슨 황

중국 스파이로 지목된 여성과의 외도로 이미 곤경에 처한 젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자사의 직속 여성 임원과도 혼외 관계를 맺어왔다고 뉴욕타임스(NYT)가 11일(현지시간) 보도했습니다.이번 혼외관계 상대는 엔비디아의 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월(48)입니다.황 CEO와 파월 부사장 모두 기혼 상태입니다.보도에 따르면 황 CEO와 파월 부사장은 지난 3월 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 인근 호텔에서 애정을 표현하는 모습이 목격됐습니다.관계자들에 따르면 당시 현장에 있던 한 목격자가 이 장면을 휴대전화 영상으로 촬영하자 이를 본 황 CEO의 경호팀이 해당 목격자를 격리한 뒤 비밀유지 계약에 서명하도록 한 것으로 알려졌습니다.황 CEO는 NYT와의 전화 인터뷰에서 파월 부사장과의 관계에 대한 질문을 받자 "나에게 직접 연락해서는 안 된다고 생각한다"고 말한 뒤 바로 전화를 끊었습니다.엔비디아 측은 공식 입장을 내놓지 않았으며, 파월 부사장 역시 취재 요청에 즉각 응하지 않았습니다.관계자들은 황 CEO와 파월 부사장의 관계가 엔비디아 내부에서도 거론돼 왔다고 전했습니다.엔비디아의 행동 강령은 직원들에게 "개인적 관계를 포함해 우리의 행동이 이해 상충을 일으키는 상황을 피해야 한다"고 명시하고 있으며 사내 부적절 행위 제보가 접수되면 즉시 조사에 착수한다고 밝히고 있습니다.다수의 미국 기업 역시 상급자와 하급자 간의 사적인 연애 관계를 엄격히 금지하는 정책을 두고 있습니다.이와 관련해 월스트리트저널(WSJ)도 이날 엔비디아 이사회가 중국 스파이로 의심받는 여성과 한차례, 회사 직원과 또 한 차례의 혼외 관계가 드러난 황 CEO를 해임할 준비를 하고 있다고 소식통들을 인용해 보도했습니다.WSJ도 '사내 불륜' 관계의 직원이 킴벌리 파월이라고 전했습니다.이사회는 이르면 이날 황 CEO의 거취를 결정하기 위한 회의를 준비하고 있다고 소식통들은 전했습니다.이사회가 이처럼 의사 결정에 속도를 내는 것은 불륜 상대방인 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관의 첩자로 지목되면서 이번 사건이 단순 불륜이 아니라 국가 안보 관련 사안으로 비화했기 때문으로 풀이됩니다.앨리스 황은 황 CEO와의 관계를 악용해 중국 수출이 금지된 엔비디아 칩 75억 달러(약 10조 원) 상당을 밀반입했다고 앞서 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 전한 바 있습니다.여기에 황 CEO가 직속 부하인 엔비디아 여성 임원과도 혼외관계를 맺었다는 의혹까지 추가로 제기되면서 황 CEO 개인은 물론이고 엔비디아를 향한 여론이 최악으로 치닫는 상황입니다.파월 부사장은 2008년 엔비디아에 입사해 고등교육 및 헬스케어 분야, 특히 의료 영상 기기에 엔비디아의 칩 기술을 적용하는 프로그램을 총괄해 왔습니다.2016년 인공지능(AI) 비즈니스 개발 담당 선임 이사로 승진한 뒤 2017년 말 헬스케어 부문 부사장으로 발탁됐습니다.전 세계 기술 콘퍼런스에 참석해 회사를 대표해 연설해 왔습니다.지난 3월 GTC 콘퍼런스에서도 황 CEO의 만화 캐릭터 이미지를 활용해 AI를 통한 헬스케어 및 생물학 혁신을 주제로 발표한 바 있습니다.황 CEO는 최근 불륜 스캔들로 입지가 좁아지고 있습니다.황 CEO가 중국 스파이로 지목된 여성인 앨리스 황과의 외도 사실을 인정하자 엔비디아 이사회는 대형 로펌을 통해 독립 조사에 착수했습니다.미국 연방의회 역시 황 CEO에게 앨리스 황과의 접촉 경위에 대해 비공개 브리핑에 출석해 증언할 것을 요구한 상태입니다.한편 중국 정부는 관련 간첩 혐의를 부인했으며, 스파이 의혹을 받는 앨리스 황은 논평 요청에 응하지 않고 있습니다.