포레스텔라, 한국 그룹 최초 뉴욕 카네기홀 입성…북미 8개 도시 투어 확정

그룹 포레스텔라가 국내 그룹 최초로 뉴욕 카네기홀 메인 무대에 입성하며 북미 8개 도시 투어 일정을 확정했다.



포레스텔라는 지난 11일 공식 SNS를 통해 북미 투어 2027 'BEYOND : ACROSS THE HORIZON(비욘드 : 어크로스 더 호라이즌)'의 총 8개 도시 개최를 알리는 통합 포스터를 공개했다.



앞서 공개된 7개 도시에 이어 마지막 샌프란시스코 공연 일정이 추가로 베일을 벗으면서, 지난 2023년 첫 미주 투어보다 한층 확장된 스케일로 글로벌 행보에 박차를 가하게 됐다.



포레스텔라는 내년 1월 9일(현지시간) 로스앤젤레스를 시작으로 16일 댈러스, 23일 시애틀, 30일 뉴욕, 2월 6일 토론토, 13일 워싱턴 D.C., 19일 애틀랜타, 26일 샌프란시스코에서 투어 콘서트를 연다.



현지 예매 열기도 뜨겁다. 로스앤젤레스 야마바 시어터 공연은 일찌감치 전석 매진을 기록했으며, 뉴욕 카네기홀의 메인 무대인 스턴 오디토리움 페렐만 스테이지 공연 역시 지난 11일 오전 1시(한국시간) 예매 시작과 동시에 티켓이 빠르게 소진되고 있다. 특히 포레스텔라는 국내 가수 중 그룹 최초로 카네기홀 메인 무대에 올라 'K-크로스오버 대표주자'의 위상을 다시 한번 입증했다.



한편, 북미 투어에 앞서 포레스텔라는 오는 12월 24~25일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장, 내년 1월 3일 대전컨벤션센터 제2전시장에서 2026-27 콘서트 'BEYOND : EDGE OF LIGHT(비욘드 : 엣지 오브 라이트)'를 열고 국내 팬들과 먼저 만난다.



[사진 = 비트인터렉티브 제공]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)