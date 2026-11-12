법정 라이벌서 굿파트너로…장나라X김혜윤, 불꽃 대립→신뢰의 눈맞춤 '워맨스 출격'

'굿파트너2'의 장나라와 김혜윤이 치열한 법정 라이벌에서 서로의 빈틈을 채워줄 든든한 '굿파트너'로 거듭난다.



12일 SBS 측은 오는 20일 첫 방송되는 새 금토드라마 '굿파트너2'(극본 최유나, 연출 서민정)의 차은경(장나라)과 강혜성(김혜윤)의 극적인 관계 변화를 담은 투샷 스틸을 공개했다.



'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 전문 변호사 최유나 작가가 시즌1에 이어 집필을 맡고, 서민정 감독이 연출로 의기투합해 기대를 모은다.



공개된 스틸에는 두 사람의 심상치 않은 첫 만남과 이후 변화한 분위기가 고스란히 담겼다. 각각 '법무법인 리봄'과 '법무법인 춘정' 소속 변호사로 이혼 소송에서 맞붙은 두 사람은 한 치의 양보 없는 팽팽한 공방을 벌인다. 베테랑 차은경과 의뢰인을 위해 물러서지 않는 열혈 변호사 강혜성의 예리한 눈빛이 팽팽한 긴장감을 유발한다.



이어진 스틸에서는 날카로운 대립이 무색할 만큼 180도 달라진 온도가 포착됐다. 서로를 마주 보며 환하게 미소 짓는 두 사람의 모습에서 어느새 싹튼 깊은 신뢰가 느껴진다. 생각도 방식도 다른 두 변호사가 충돌하며 교집합을 만들어 나갈 프로페셔널한 워맨스에 관심이 쏠린다.



장나라는 두 사람의 케미스트리 키워드로 "노련함과 열정"을 꼽으며 "강혜성을 보며 과거의 차은경과 많이 닮아 있다는 생각을 했다. 다른 듯 닮은 모습들이 있어 연기하면서 재미있었다"고 전했다. 김혜윤 역시 "서로의 부족한 부분들을 채워 나가며 함께 성장해 나가는, 서로에게 굿파트너인 점을 주목하며 봐주시면 좋겠다"고 관전 포인트를 짚었다.



한편 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 오는 20일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)