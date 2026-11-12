숨진 채 발견된 10대…집 안엔 어머니·동생 숨져 있었다

경기 시흥시의 한 아파트에서 40대 어머니와 10대 두 아들 등 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



시흥경찰서는 오늘(12일) 오전 7시 28분쯤 시흥시 은계지구의 한 아파트 단지에서 10대 A 군이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.



현장에 출동한 경찰은 A 군의 신원을 파악하기 위해 아파트 각 세대를 확인하던 중 인기척이 없는 세대를 발견했습니다.



이후 출근한 아버지 B 씨와 연락해 집 안으로 들어갔고, 숨져 있는 40대 어머니 C 씨와 10대 남동생 D 군을 발견했습니다.



어머니와 동생의 시신에서는 흉기에 의한 것으로 추정되는 상처 등이 다수 발견됐습니다.



현재까지 해당 세대에서 외부인이 침입한 흔적은 발견되지 않은 것으로 파악됐습니다.



과거 가정폭력과 관련한 112 신고 이력도 확인되지 않았습니다.



아버지 B 씨는 오늘 새벽 서울로 출근하기 위해 집을 나섰으며, 경찰 연락을 받고 귀가 중인 것으로 전해졌습니다.



경찰은 아파트 CCTV 영상을 분석하는 한편, 현장 감식을 통해 정확한 사망 원인과 사건 경위를 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "외부 침입 정황이 없는 점 등으로 미뤄 가족 간에 벌어진 일로 추정하고 있다"며 "유족 조사와 감식 결과 등을 토대로 구체적인 경위를 파악할 방침"이라고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)