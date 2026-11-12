LG 오스틴, 외국인 타자 역대 최고 연봉 재계약…1년 200만 달러

▲ 지난 9월 3일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 LG와 두산의 경기. 4회초 1사 상황에서 LG 오스틴이 솔로홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다.

프로야구 LG 트윈스의 외국인 타자 오스틴 딘이 KBO리그 역대 외국인 타자 최고 몸값에 재계약했습니다.LG 구단은 12일 "오스틴과 1년 200만 달러(약 26억 7천만 원)에 계약했다"고 발표했습니다.외국인 타자가 연봉 200만 달러를 돌파한 건 오스틴이 처음입니다.역대 외국인 타자 중 가장 많은 연봉을 받았던 선수는 지난해 kt wiz에서 뛰었던 멜 로하스 주니어와 SSG 랜더스의 기예르모 에레디아로 각각 180만 달러를 받았습니다.역대 외국인 선수 최고 연봉 기록은 2017년 두산 베어스에서 뛴 더스틴 니퍼트(210만 달러)가 갖고 있습니다.올해까지 연봉 200만 달러 이상을 받은 선수는 2018년 KIA 타이거즈 헥터 노에시, 2022년 NC 다이노스 드루 루친스키, 2026년 KIA 제임스 네일(이상 200만 달러)까지 총 4명이었고, 모두 투수입니다.오스틴은 2023년 LG에 합류해 4시즌 동안 539경기에서 타율 0.320, 644안타, 127홈런, 449타점을 기록했습니다.특히 2026시즌엔 144경기 전 경기에 출장해 타율 0.331(4위), 180안타(3위), 41홈런(3위), 127타점(3위), OPS(출루율+장타율) 1.062(1위)를 기록하며 LG 타선을 이끌었습니다.41홈런은 LG 구단 단일시즌 역대 최다 홈런 기록입니다.오스틴은 꾸준하게 활약했습니다.그는 2023년과 2024년 2년 연속 골든글러브를 차지했고, 2024시즌엔 리그 타점왕에 올랐습니다.오스틴은 "LG 동료들과 5년째 함께해 기쁘다"라며 "올 시즌을 아쉽게 마무리했으나 끝까지 응원해 주신 팬들의 목소리가 아직 생생하다. 새로운 야구장에서 치를 내년 시즌도 기대된다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)