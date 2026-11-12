아모데이 "AI가 10년 내 암·알츠하이머 치료할 것"

▲ 다리오 아모데이 엔트로픽 최고경영자

기업공개(IPO)를 앞둔 앤트로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 도움으로 10년 안에 암과 알츠하이머가 해결될 것이라고 내다봤습니다.현지시간 10일 공개된 IPO 투자설명회 영상에서 아모데이 CEO는 "암, 알츠하이머, 심장병, 정신 질환은 10년 안에 과거의 유물이 될 것"이라고 말했습니다.앤트로픽은 여러 바이오테크 스타트업을 인수하며 신약 개발 분야로 영역을 넓혀왔습니다.10월 블로그 게시물에선 "자체적인 신약 발굴 노력도 시작했다"고 밝혔습니다.회사 관계자는 AI 기술이 기초 생물학 연구를 어떻게 지원할 수 있는지 탐구하기 위해 샌프란시스코에 실험실도 개설했다고 전했습니다.아모데이는 8월 엑스 게시물에선 AI 회의론자들을 설득하는 가장 좋은 방법은 AI 기업들이 "실제로 암을 치료하는 것"이라고 했습니다.하지만 그는 "AI가 암을 치료할 것이라고 말하는 것은 영감을 주는 것이라기보다는 진부한 것에 더 가깝고, 대부분의 사람은 이를 기만적이라고 생각한다"고 덧붙였습니다.