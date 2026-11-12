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비수기 극장가, 임영웅이 접수할까…콘서트 영화, 예매율 1위

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작성 2026.11.12 11:06 조회수
임영웅 포스터
가수 임영웅의 콘서트를 담은 영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'이 예매율 1위에 올랐다.

12일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 16.7%의 예매율, 4만 3천 장의 예매량으로 '폭설'(9.6%, 2만 5,558명)을 가볍게 제쳤다. '폭설' 역시 11월 기대작으로 떠오르고 있는 작품이다.

'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 영웅시대와 함께 걸어온 10년의 서사를 돌아보고 새로운 10년을 약속하는 특별한 축제, 누적관객 100만 명을 달성한 기념비적 순간을 대형 스크린과 풍성한 사운드로 즐기는 공연실황영화. CGV 단독 개봉작임에도 불구하고 압도적인 수치로 예매율 1위에 올라 임영웅의 티켓 파워를 실감하게 한다.

현재 극장가는 극심한 관객 가뭄에 시달리고 있다. 극장을 찾은 일일 관객 수가 10만 명이 채 되지 않는다. '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'의 예매율 수치가 개봉일 관객 수로도 입증될 수 있을지 관심이 모아진다.

'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'은 오는 18일 개봉한다.

ebada@sbs.co.rk 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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