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"젠슨 황 해임 준비" 보도…엔비디아 주가 시간외 8.6%↓

김영아 기자
작성 2026.11.12 10:46 조회수
"젠슨 황 해임 준비" 보도…엔비디아 주가 시간외 8.6%↓
▲ 젠슨 황 최고경영자(CEO) 

엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO) 해임을 준비하고 있다는 보도에 엔비디아 주가가 시간외 거래에서 9% 가까이 급락하면서 시가총액 순위도 마이크로소프트(MS)에 밀려 3위로 내려앉았습니다.

엔비디아 주가는 현지시간 11일 뉴욕증시 정규장에서 2.9% 오른 173.73달러에 마감했으나, 시간외 거래에서는 8.6% 내린 158.78달러에 거래를 마쳤습니다.

올해 최저 종가인 3월 30일(164.79달러)보다도 낮은 수준입니다.

시간외 가격 기준 엔비디아 시총은 약 3조 8천340억 달러로, 하루 새 약 3천610억 달러(약 481조 원)가 증발했습니다.

애플에 이어 MS(약 3조 8천630억 달러)에도 밀리며 세계 3위로 내려갔습니다.

이번 주에만 주가가 14.9% 하락했고, 시총은 약 6천730억 달러(약 897조 원) 증발했습니다.

지난달 6일 사상 최고가(239.24달러)과 비교하면 33.6% 떨어졌습니다.

시총은 약 1조 9천430억 달러(약 2천591조 원) 감소했습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 이날 장 마감 후 엔비디아 이사회가 중국 스파이로 의심받는 여성에 이어 회사 직원과도 혼외 관계를 가진 황 CEO를 해임할 준비를 하고 있다고 보도했습니다.

경쟁사 AMD와 브로드컴은 정규장에서 각각 7.3%, 4.0% 오른 데 이어 시간외 거래에서 반사이익 기대에 3.3%, 2.1% 추가 상승했습니다.

엔비디아는 오는 17일 분기 실적을 발표합니다.
 
(사진=게티이미지)
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