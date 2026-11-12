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강남도 아닌데 '월세 300만 원' 속출…무슨 일

작성 2026.11.12 16:09 수정 2026.11.12 17:05 조회수
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서울 안에서 상대적으로 집값 부담이 덜한 지역으로 여겨졌던 노원에서 최근 월세 300만 원짜리 아파트가 계약됐습니다.

잇따른 부동산 규제와 대출 제한으로 집을 사기도, 팔기도, 빌려 살기도 어려워진 서울. 매매 매물은 쌓이는데 전세는 부족한데요. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요.

강남에서는 일부 고가 아파트값이 조정되는 반면, 노원에는 매수 수요가 이어지고 있습니다. 지역별로 엇갈리는 시장 흐름 속에서 매매 매물이 쌓이고, 거래가 줄어도 서울 집값은 왜 좀처럼 잡히지 않을까요.

서울 부동산 시장의 엇갈린 현실과 집값을 움직이는 원인을 짚어봅니다. 

(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
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