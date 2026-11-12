미-이란 협상 교착 속 군사 충돌 경고…이란, '2일 계획' 압박

▲ 호르무즈 해협

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이란의 대미 종전 협상 단장을 맡고 있는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 호르무즈 해협 재개방 및 미국과의 평화협상 재개 조건으로 이란이 제시한 '7개 요구안'의 수용을 촉구했습니다.갈리바프 의장은 현지시간 11일 알자지라 방송과 인터뷰에서 "미국은 아직 우리의 서한에 공식적이고 명확한 답변을 내놓지 않았다.공은 미국으로 넘어갔다"고 말했습니다.앞서 이란은 최근 중재국인 카타르를 통해 미국 측에 이른바 '2일 계획'을 제안했습니다.이란이 앞서 9월에 내놓았던 7단계 제안을 이틀 일정으로 압축한 것입니다.이 제안에 따르면 1일 차에 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하고, 이란산 원유 판매에 대한 제재 유예를 승인하며, 신규 제재를 모두 취소해야 합니다.미국의 조치가 이행되면 2일 차에 이란이 호르무즈 해협을 재개방해 정상적인 해상 통행을 복원하며, 이후 기타 쟁점들에 대한 후속 협상을 이어간다는 것이 골잡니다.갈리바프 의장은 이어 "우리는 호르무즈 해협의 항로 및 통항분리수역(TSS) 관리에 관해 오만과 합의를 이뤘다"며 "두 연안국의 법에 따라 통항로가 관리되는 만큼 1만2천㎞ 밖의 미국은 해협을 통제할 자격이 없으며 즉각 떠나야 한다"고 주장했습니다.일각에서 제기된 이란 협상팀 교체설은 부인했습니다.갈리바프 의장은 "이란에는 이 문제를 다루는 6인 협상팀이 있으며, 내가 단장으로서 책임을 맡고 있다"며 "협상과 관련된 주요 결정은 최고국가안보회의(SNSC)에서 내려지고 최고지도자의 승인을 받지만, 협상을 이끌고 후속 조처를 하는 최종 책임은 나에게 있다"고 강조했습니다.그러면서 "미국이 '이란에서 누구와 대화해야 할지 모르겠다'고 말하는 것은 끊임없는 기만전술 중 하나일 뿐"이라고 비판했습니다.전쟁 상황과 관련해서는 "우리는 호전주의자가 아니며 전쟁을 원치 않는다"면서도 "'전쟁도 평화도 아닌 상태'에 머물러 있을 수는 없다.싸움을 피하기 위한 협상이 아니라 국가의 '지속 가능한 억지력'을 구축하는 방향으로 나아가야 한다"고 역설했습니다.아울러 현재의 갈등이 이스라엘에 의해 촉발되고 미국의 간섭으로 실행되고 있다며 "전쟁이 계속된다면 역내 국가들이 피해를 보고 불안정이 확산할 것"이라고 경고했습니다.이란은 미국과의 협상 재개를 요구하면서도 군사적 충돌 가능성에 대비하고 있습니다.이란 내부에서는 미국이 새로운 군사 공격이나 더 강력한 경제 제재를 준비 중이라는 관측도 나옵니다.영국 일간 가디언에 따르면 갈리바프 의장의 전략 고문인 메흐디 모하마디는 자신의 텔레그램 채널에서 미국 측이 약 2주간의 시한을 제시했으며, 그 이후 도널드 트럼프 대통령이 군사 행동 여부를 결정할 것이라고 주장했습니다.그는 미국이 제한적 공습을 준비하고 있으며 이란도 이미 대응책을 마련하고 있다고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 중간선거 전까지만 해도 선거가 끝나면 이란에 대한 '짧지만 강력한' 군사 공격을 할 수 있다고 공언해 왔습니다.그러나 이란 전쟁에 대한 유권자들의 불만 속에 공화당이 선거에서 참패한 후에는 공격 재개 가능성이 작다고 언급했습니다.모하마디 고문은 이러한 트럼프 대통령의 발언에 의문을 제기하면서 미국이 군사 행동을 배제하지 않고 있다고 주장한 셈입니다.그는 미국의 제재가 계속된다면 "적이 제재의 대가를 톡톡히 치르게 하기 위해" 전면적인 선제 전쟁이 필요할 것이라고도 말했습니다.미국의 '2일 계획'에 대한 반응 역시 강하게 비판했습니다.모하마디 고문은 미국의 대응이 "불만족스러울 뿐만 아니라 완전히 기만적"이라며 "그들은 동결된 자금을 해제할 의사가 없다"고 주장했습니다.또 JD 밴스 미국 부통령이 해협 봉쇄 해제 조건에 대한 답변을 내놓기 전에 이란 협상단과 직접 만나자고 요청했으나 이란이 이를 거부했다고 밝혔습니다.이란은 전쟁이 재개될 경우 유럽 내 미군 기지를 공격할 수 있다는 경고도 이어가고 있습니다.모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 자국 언론과의 인터뷰에서 "미국 전투기가 멀리 떨어진 군사기지에서 이륙해 이란을 폭격하러 온다면 우리도 그 기지를 표적으로 삼을 것"이라며 "미국이 내일 변명할 여지가 없도록 지금 이 사실을 알리고 있다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)