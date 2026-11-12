개 운반용 우리에 아기 생매장한 아빠…미 전역이 '충격'

▲ 살인미수 피의자 마이클 코머

미국에서 개 운반용 우리에 갇힌 상태로 약 24시간 동안 생매장됐다가 구조된 생후 11개월 남아의 아버지에게 살인미수 혐의가 적용됐습니다.AP통신에 따르면 피해자 코아 샤프는 미국 사우스캐롤라이나주 렉싱턴 카운티에서 현지시간 9일 실종됐다가 다음 날 구조돼 병원에서 치료받고 밤에 퇴원했습니다.응급구조대원·경찰관·소방관 등 약 100명의 수색대가 온종일 수색을 벌이다가 아기 할아버지의 집에서 멀지 않은 숲에서 갓 파헤친 흔적이 있는 흙을 발견한 후 땅속에서 나오는 울음소리를 들었습니다.렉싱턴 카운티의 제이 쿤 보안관은 기자들에게 "짐작하시겠지만, 그때부터는 시간과의 싸움이었다. 모두가 아기를 꺼내려고 애썼다"고 긴박했던 당시 상황을 설명했습니다.그는 서늘한 기온과 땅속에 묻힌 운반용 우리를 감싼 수건 덕분에 생긴 공기층이 있어서 아기가 살아남을 수 있었다며, 아기가 "완전히 회복"할 것으로 기대한다고 말했습니다.코아의 친척 할머니인 앰버 해먼드는 코아가 구출돼 우리에서 꺼내지는 것을 보면서 AP에 "코아가 무사하다는 걸 알게 됐으니 다행"이라고 말했습니다.아기의 아버지인 마이클 코머(25)는 아기 실종 당일인 9일에 체포돼 지금까지 구금된 상태이며, 12일에 살인미수 혐의로 법원 심리를 받을 예정입니다.수사 당국은 코머의 범행 동기에 대해서는 설명하지 않았으나, 가정폭력 문제가 있었던 것으로 알려졌습니다.당국에 따르면 코아를 돌보던 코머의 모친은 잠시 볼일을 보러 나가야 하는 상황이 돼서 다른 돌봄 제공자가 올 때까지 손자를 코머에게 맡겼습니다.그러나 돌봄 제공자가 도착했을 때는 코머가 아기를 데리고 사라진 뒤였습니다.인근 여러 사업장의 감시카메라에는 9일 오후 코머가 아기 없이 있는 모습이 찍혔습니다.그는 한 건물에 숨어 있다가 체포됐습니다.(사진=렉싱턴 카운티 보안관실 제공, 연합뉴스)