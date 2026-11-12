[자막뉴스]"직접 마약류 야바 제조"…간 큰 태국인 '덜미'

출동한 해양경찰 대원이 마약류 제조 및 판매 혐의로 태국인 일당을 검거합니다.



이들은 국내에서 마약류인 야바(YABA)를 직접 제조한 혐의를 받고 있습니다.



동해지방해양경찰청은 오늘(12일) 야바를 제조해 유통한 태국인 조직원 등 16명을 검거하고, 이 가운데 태국인 제조 총책 A씨 등 8명을 구속했다고 밝혔습니다.



이들은 해외에서 해상화물 등을 통해 밀반입한 야바와 필로폰을 동해안 일대 해양산업에 종사하는 외국인 근로자와 전국 각지의 태국인 노동자 등에게 판매한 혐의를 받고 있습니다.



국내에서 야바를 직접 제조한 사범이 검거된 것은 이번이 처음입니다.



동해해경청 마약수사대는 지난해(2025년) 8월부터 올해 10월까지 약 1년 2개월간 수사한 결과 이 조직이 필로폰 약 300ｇ, 야바 약 2만6천정, 야바 제조 원료 약 680ｇ 등 시가 14억원 상당의 마약류를 제조·유통한 사실을 확인했습니다.



수사 결과 태국인 조직은 태국 현지 마약상부터 국내 판매 총책, 전국 운반책, 중간 판매책, 지역 소매 책, 투약자로 이어지는 점조직 형태로 운영됐으며 국내 제조 총책은 야바를 유통하다가 검거됐습니다.



해경은 국내에서 제조한 야바와 해외에서 밀반입한 야바가 함께 유통되는 것으로 보고 있습니다.



해경은 야바 제조 원료와 관련 물질이 해상을 통해 국내에 유입됐을 가능성에 주목하고 반입 경로와 공급책, 제조 과정 및 완제품 유통 경로 등을 추가로 수사할 방침입니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 나홍희, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)