젠슨 황, '이민자 성공' 신화적 존재에서 최악의 추락

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

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젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 잇단 불륜 스캔들에 휘말린 뒤 CEO 자리에서 내쫓길 위기에 처하면서 이민자 성공 신화로 불렸던 그의 생애가 재조명되고 있습니다.젠슨 황은 1963년 타이완에서 태어나 10살 때 미국으로 이주한 1.5세대 이민자입니다.5살 때 가족과 태국 방콕에 살던 중 쿠데타로 인해 정세가 불안해지자 젠슨 황의 부모는 10살에 불과했던 젠슨 황과 형을 미국에 사는 친척에게 맡겼습니다.2년 뒤 부모가 미국으로 건너오면서 오리건에 정착했지만 생활은 빠듯했습니다.젠슨 황은 미국의 대중음식점인 데니스에서 10대부터 웨이터로 일하며 살림을 도왔습니다.공부도 소홀히 하지 않았습니다.16세에 고등학교를 조기졸업한 뒤 오리건 주립대에서 전기공학 학사를, 1992년 스탠퍼드대에서 석사 학위를 취득했습니다.대학 졸업 후 반도체 기업 LSI 로지스틱스와 AMD에서 마이크로프로세서 설계를 담당했습니다.1993년 마이크로시스템에서 그래픽 칩세트를 설계하던 커티스 프리엠, 전자기술 전문가 크리스 말라초스키와 함께 데니스에서 창업을 다짐하고 엔비디아를 설립했습니다.게임을 좋아하던 젠슨 황은 추후 3D 게임 시장이 커질 것이라고 믿었고, 3D 그래픽을 구현할 수 있는 반도체 칩 개발을 사업 모델로 삼았습니다.창업 초반에는 파산할 위기에 놓였지만, 일본 게임 개발사 세가의 투자금 500만 달러 덕에 간신히 사업을 유지했습니다.젠슨 황은 이렇게 게임용 반도체 칩을 만들던 중 이를 게임을 넘어서 인공지능(AI) 분야에도 활용할 수 있다는 것을 깨닫습니다.블룸버그통신에 따르면 2016년 젠슨 황은 아직 연구소 수준이었던 오픈AI를 직접 찾아가 일론 머스크와 샘 올트먼에게 AI 전용 서버를 전달하기도 한 것으로 알려졌습니다.이후 엔비디아는 시대의 흐름을 타고 빠르게 성장했습니다.2018년에는 비트코인 열풍으로 코인 채굴업체들이 우후죽순 생겨났을 때 이들의 컴퓨터에 필요한 GPU를 공급하며 한 단계 도약했습니다.2020년대부터는 AI 열풍이 불면서 엔비디아가 폭발적으로 커졌습니다.생성형 AI의 언어 모델을 훈련하는 데 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 핵심적인 역할을 했기 때문입니다.2024년에는 마이크로소프트(MS)와 애플을 꺾고 시가총액 1위 기업이 됐고, 'AI 시대 총아', '새로운 금·석유를 만드는 기업'이라고 불리기도 했습니다.이 시기에 창업자이자 CEO인 젠슨 황의 얼굴도 세계에 알려졌습니다.백발에 검은 가죽 재킷을 걸치고 자신감 넘치는 태도로 미국에 대한 애정을 드러내는 타이완계 미국인 기업인의 모습은 많은 사람의 호감을 샀습니다.대학 시절 연인과 결혼한 소위 '사랑꾼' 이미지도 호감을 높여주는 역할을 했습니다.젠슨 황은 1980년대 초 오리건주 주립대에서 미래의 아내 로리 밀스와 만났고, 과제를 도와주겠다며 인연을 쌓다가 교제하게 됐습니다.두 사람 사이에는 딸 매디슨, 아들 스펜서를 두고 있으며, 해외 출장에도 아내와 동행하는 모습을 보였습니다.하지만 최근 불륜 스캔들이 연달아 터지면서 젠슨 황 개인은 물론 기업까지 휘청이게 됐습니다.젠슨 황은 중국 스파이로 지목된 여성인 앨리스 황(중국명 황러)과 내연 관계였다는 사실을 시인했고, 여기에 이어 엔비디아 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월(48)과도 혼외 관계 의혹까지 새롭게 터져 나왔습니다.불륜 스캔들이 터질 때마다 주가가 폭락하는 가운데 엔비디아 이사회는 젠슨 황의 해임 준비를 밟고 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)