경쟁자 입장 내자 다카이치 '반색'…5년 집권 가시화하나

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 내년 9월 자민당 총재 선거에서 승리해 재임에 성공할 가능성이 높다는 관측이 나오고 있습니다.일본 현지 언론들은 고이즈미 신지로 방위상과 고바야시 다카유키 자민당 정무조사회장 등 유력 차기 당수 후보들이 다카이치 총리 지지 의사를 적극적으로 밝히고 있다고 오늘(12일) 보도했습니다.이들은 지난해 10월 자민당 총재 선거에서 다카이치 총리와 경쟁했던 인물들입니다.집권 1년이 넘도록 50∼60%대의 높은 지지율을 유지하는 다카이치 총리를 일단 지지한 뒤 차기를 노리는 전략으로 풀이됩니다.다음 총재 선거에서 다카이치 총리를 위협할 수 있는 경쟁자들이 잇달아 도전 의사 포기를 시사하고 있습니다.이에 따라 다카이치 1강 체제가 당분간 유지될 것이라는 전망에 힘이 실리고 있습니다.지난 총재 선거 1차 투표에서 가장 많은 국회의원 표를 얻었지만, 결선 투표에서 다카이치 총리에게 져 고배를 마셨던 고이즈미 방위상은 가장 유력한 차기 주자로 꼽힙니다.고이즈미 방위상은 어제(11일) 열린 자민당 의원 연맹 '국력연구회' 모임에서 개회 선언에 나서 참석 의원들로부터 박수를 받았습니다.고이즈미 방위상은 다카이치 총리의 장기 집권을 도운 뒤 '포스트 다카이치' 자리를 노리는 것이 최적의 시나리오라고 판단한 것으로 분석됐습니다.국력연구회 모임에 참석한 다카이치 총리 측근은 요미우리신문에 "(총리의) 재선을 향한 탄력이 될 것"이라며 고이즈미 방위상의 지지 입장을 환영한 것입니다.국력연구회는 자민당 총재가 되기 전 당내 기반이 약했던 다카이치 총리를 지원하기 위해 결성된 모임입니다.다카이치 총리의 높은 지지율에 힘입어 자민당 의원의 80% 넘게 가입한 주류파를 구성하고 있습니다.어제 모임은 지난 5월에 이어 두 번째 열린 회동으로, 고이즈미 방위상과 고바야시 정조회장 등 유력 경쟁자들이 다카이치 총리의 재선을 지지하는 흐름 속에서 재선 기세를 공고히 하기 위해 열렸다는 분석입니다.니혼게이자이신문은 아소 다로 부총재 등 지도부를 포함해 대리 참석자까지 합하면 자민당 소속 의원의 60%에 해당하는 237명이 참석했다고 전했습니다.이어 "높은 지지율을 유지하고 있는 총리에게 반기를 들려는 움직임은 거의 보이지 않는다"고 분석했습니다.자민당은 총재 임기는 3년으로 규정하고 있습니다.니혼게이자이신문은 다카이치 총리가 내년 총재 선거에서 다시 승리해 재임에 성공할 경우 장기 집권 가능성이 가시화된다고 전망했습니다.2025년 출범한 다카이치 정권이 2030년까지 5년에 걸쳐 집권할 수 있다는 것입니다.다카이치 총리의 대항마로는 지난 총재 선거에 도전했던 하야시 요시마사 전 총무상이 꼽힙니다.하야시 전 총무상은 지난 개각에서 장관직에서 물러난 뒤 전국을 순회하며 지지세를 모으는 것으로 알려졌습니다.일각에서는 하야시 전 총무상이 다카이치 총리의 주력 정책인 식료품 소비세율 인하 등 감세 정책에 반대해 국회 중의원(하원) 본회의 표결에서 퇴장했던 이시바 시게루 전 총리 등과 연대해 '반(反) 다카이치' 세력을 형성할 것이라는 관측도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)