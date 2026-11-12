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이 대통령, 충청권 메가프로젝트 착공식 참석…민관회의도 주재

강청완 기자
작성 2026.11.12 10:27 조회수
이 대통령, 충청권 메가프로젝트 착공식 참석…민관회의도 주재
▲ 이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석해 이재용 삼성전자 회장 등 내빈들과 국기에 경례하고 있다.

이재명 대통령이 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석했습니다.

이 대통령은 착공식에서 메가프로젝트의 성과가 지역사회와 중소·중견 기업으로 확산되는 '모두의 성장'으로 이어지도록 정부의 정책 역량을 집중하겠다고 밝힐 예정입니다.

또 삼성그룹의 과감한 투자에 감사를 표하고 신속한 인허가를 지원한 지방정부를 격려하는 한편, 앞으로 차질 없는 투자 이행을 위해 중앙정부와 지방정부가 '원팀'이 돼 끝까지 챙기겠다고 약속할 계획입니다.

이재용 삼성전자 회장의 환영사, 삼성전자·삼성전기·삼성디스플레이 등 계열사의 메가프로젝트 투자 현황 보고도 예정돼 있습니다.

착공식을 마친 뒤 이 대통령은 곧바로 '메가프로젝트 제4차 민관합동 점검회의'도 현장에서 주재합니다.

이 대통령이 직접 주재하는 네 번째 회의로, 메가프로젝트 신속 이행을 위한 중앙·지방정부 지원 방안, 성과 확산을 위한 중소기업의 역할 및 참여 확대 방안 등이 논의됩니다.

점검회의 후 이 대통령은 직원 대표들과 함께 오찬을 하며 현장의 고충을 듣고 격려할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
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