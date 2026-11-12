이 대통령, 충청권 메가프로젝트 착공식 참석…민관회의도 주재

▲ 이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석해 이재용 삼성전자 회장 등 내빈들과 국기에 경례하고 있다.

이재명 대통령이 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석했습니다.이 대통령은 착공식에서 메가프로젝트의 성과가 지역사회와 중소·중견 기업으로 확산되는 '모두의 성장'으로 이어지도록 정부의 정책 역량을 집중하겠다고 밝힐 예정입니다.또 삼성그룹의 과감한 투자에 감사를 표하고 신속한 인허가를 지원한 지방정부를 격려하는 한편, 앞으로 차질 없는 투자 이행을 위해 중앙정부와 지방정부가 '원팀'이 돼 끝까지 챙기겠다고 약속할 계획입니다.이재용 삼성전자 회장의 환영사, 삼성전자·삼성전기·삼성디스플레이 등 계열사의 메가프로젝트 투자 현황 보고도 예정돼 있습니다.착공식을 마친 뒤 이 대통령은 곧바로 '메가프로젝트 제4차 민관합동 점검회의'도 현장에서 주재합니다.이 대통령이 직접 주재하는 네 번째 회의로, 메가프로젝트 신속 이행을 위한 중앙·지방정부 지원 방안, 성과 확산을 위한 중소기업의 역할 및 참여 확대 방안 등이 논의됩니다.점검회의 후 이 대통령은 직원 대표들과 함께 오찬을 하며 현장의 고충을 듣고 격려할 계획입니다.(사진=연합뉴스)