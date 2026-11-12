"의사들이 하나의 팀이 된 순간"…'닥터X' 김지원·이정은·손현주·김우석, 직접 뽑은 명장면 공개

종영까지 단 2화 만을 남겨둔 '닥터X'의 주역 김지원, 이정은, 손현주, 김우석이 직접 뽑은 '최애 명장면'을 공개했다.



12일 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 측은 극의 흥행을 이끌어온 배우들의 명장면 코멘터리를 전했다.



가장 최근 방송된 10화가 최고 시청률 20.2%(닐슨코리아 기준)를 돌파하며 5주 연속 주간 통합 시청률 1위를 수성한 가운데, '닥터X'는 넷플릭스 글로벌 비영어권 TV쇼 주간 4위 및 지난 11일 열린 '2026년 방송콘텐츠 대상' 드라마 시리즈 부문 최우수상, 김우석의 라이징 스타상 수상까지 겹경사를 맞았다.



먼저 계수정 역의 김지원과 병원장 부승권 역의 손현주는 입을 모아 10화에서 펼쳐진 8세 소아암 환자 합동 수술 장면을 최고의 명장면으로 꼽았다.



김지원은 "그동안 혼자서 길을 걸어왔던 계수정이 처음으로 팀을 이야기하고, 함께 힘을 모아 환자를 살려내는 장면"이라고 전하며 "서로 다른 신념과 가치관을 가진 인물들이 생명 앞에서는 같은 마음으로 움직인다는 점이 인상 깊었다. 계수정이라는 인물의 변화도 느낄 수 있어 개인적으로 더욱 기억에 남는다"고 밝혔다.



손현주 역시 "수많은 명장면이 있지만, 현아를 살리기 위해 의사들이 하나의 팀이 되어 수술하는 장면이 가장 명장면인 것 같다"라고 밝히며, 각자의 자리에서 변화를 거듭해 온 인물들이 마침내 한마음으로 뭉쳐 생명을 구하는 모습이 전했던 벅찬 감동과 진한 여운을 다시 한번 떠올리게 했다.



장희숙 역의 이정은은 특유의 재치 있는 입담으로 부승권 병원장에게 특별 수당을 청구하던 장면을 언급하면서도, "진짜 명장면은 계수정 선생이 거대한 압박 속에서도 오직 환자의 목숨 하나를 살리겠다고 수술실로 들어가던 모든 순간들"이라며 계수정의 당당함에 박수를 보냈다.



이어 '햇살 인턴' 박태경 역의 김우석은 비윤리적인 만행을 저지른 나대일(장승조)에게 "너도 의사야?"라고 일침을 가한 장면을 선정했다. 그는 "계수정 선생님이 첫 만남에서 박태경에게 물었던 그 말을 박태경이 나대일 선생에게 하는 장면인데, 여러 가지 감정을 한마디로 정리해 말할 수 있어서 좋았다"며 성장 서사에 대한 애정을 드러냈다.



신드롬급 인기 속 마지막 2화 만을 남겨둔 '닥터X' 11화는 오는 13일(금) 밤 9시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)