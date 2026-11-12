한병도 "당청, 더 나은 민생 위해 긴밀 협력…엇박자는 없다"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 12일 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표는 국민의힘이 부동산 세제 개편안을 놓고 '당청 이견'을 소재로 공세를 펴는 데 대해 "분명히 당청 간 엇박자는 없다"고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘(12일) 최고위원회의에서 "어제 민주당 지도부는 대통령 초청 만찬에 함께 했다"고 강조했습니다.그러면서 "국민의힘은 안으로는 필리버스터, 밖으로는 장외 투쟁에 몰두하며 본회의도, 예산 심사도 가로막고 있다"며 "상임위원회 보이콧, 예산 소위원회 연기도 모자라 당청 갈라 치기에도 열을 올리고 있다"고 지적했습니다.이어서 "(국민의힘은) 민생에 도움이 안 되는 일은 죄다 하고 싶은 셈"이라며 "더 나은 민생을 위해 당과 정부가 긴밀히 협력하고 있다는 말씀을 확실히 드린다"고 덧붙였습니다.한 원내대표는 전날 이재명 대통령과의 만찬에서 당이 양극화 극복·소비 진작 대책을 정부에 요청했다며 "대통령님께서도 공감하시면서 한마음 한뜻으로 당청이 움직여야 한다는 점을 강조하셨다"고 말했습니다.그러면서 "국민의힘이 정쟁에 매달릴 때 민주당과 이재명 정부는 민생에 매달리겠다"며 "국정 과제와 민생 입법에 속도를 내고 내년도 예산안도 법정 시한 안에 책임지고 처리하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)