"화장실 천장에 폰 숨겨 불법 촬영?"…들통나자 황당 변명

직장 화장실에 휴대전화를 몰래 설치해 여성 동료를 불법 촬영하려 한 우체국 사무장에 대해 그의 해임 처분은 정당하다는 법원 판단이 2심에서도 유지됐습니다.



부산고법 제5행정부는 전직 우체국 사무장 A씨가 부산지방우정청장을 상대로 제기한 해임처분 취소소송에서 A씨 패소로 판결한 1심을 유지하고 그의 항소를 기각했습니다.



A씨는 지난해 3월 10일 자신이 근무하던 우체국의 남녀 공용 화장실 천장에 있는 깨진 전등 커버 속에 휴대전화를 설치해 여성 동료를 불법 촬영하려 한 사실이 적발됐습니다.



당시 화장실에서 용변을 보던 여성 동료가 휴대전화를 발견해 경찰에 신고했고, 부산지방우정청은 같은 해 8월 A씨를 해임했습니다.



A씨는 휴대전화를 촬영 목적으로 설치한 것이 아니라 실수로 화장실에 두고 나왔을 뿐이며 해임은 지나치게 무거운 징계라고 주장하며 소송을 제기했습니다.



그러나 1심은 휴대전화가 천장의 깨진 전등 커버 속에 놓여 있었고 카메라 렌즈가 변기를 향하고 있었다는 점에서 A씨의 주장을 받아들이지 않았습니다.



특히 피해자는 2024년 1월에도 화장실 창틀과 바닥, 쓰레기통 뒤편 등에서 A씨의 휴대전화를 여러 차례 발견한 것으로 조사됐습니다.



1심 재판부는 이러한 정황에 비춰 A씨가 의도적이고 반복적으로 불법 촬영을 시도했다고 판단했습니다.



항소심 재판부도 이러한 1심 판단이 정당하다고 보고 항소를 기각했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)