징역 끝 출소하자 또…한밤 초교 공사장 침입해 벌인 짓

▲ 범행 당시 CCTV 장면

절도죄로 복역하고 출소한 뒤 두 차례에 걸쳐 구리 전선을 훔친 50대 남성이 구속됐습니다.성남수정경찰서는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(절도) 혐의로 50대 남성 A 씨를 구속했습니다.A 씨는 지난달 23일 오후 9시 39분쯤 경기 성남시 수정구 금토동의 한 초등학교 신축 공사 현장에 침입했습니다.이곳 지하 1층에 있던 시가 500만 원 상당의 구리 전력 케이블 150ｍ를 훔친 혐의를 받습니다.이어 이번 달 3일 오후 11시 37분쯤 같은 공사장에 다시 침입해 옥상에 있던 구리 전력 케이블 65ｍ를 추가로 훔친 것으로 조사됐습니다.A 씨는 미리 준비한 절단기로 전선을 잘라 훔친 것으로 파악됐습니다.이후 인근 야산 등에서 전선 피복을 벗겨 구리만 분리했습니다.첫 번째 절도 피해를 확인한 공사장 관계자는 A 씨가 다시 범행한 날 폐쇄회로(CC)TV로 전선을 훔치는 장면을 실시간으로 확인하고 경찰에 신고했습니다.경찰은 공사장에서 약 1.5km 떨어진 곳에서 A 씨의 차량을 발견한 뒤 범행을 마치고 차에 올라탄 A 씨를 긴급체포했습니다.조사 결과 A 씨는 절도 전과가 6차례 있는 것으로 확인됐습니다.과거 절도죄로 징역 1년 6개월을 복역하고 지난해 출소한 것으로 파악됐습니다.일정한 직업과 주거지가 없는 A 씨는 경찰 조사에서 생활비를 마련하기 위해 전선을 훔쳐 고물상에 팔았다고 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨가 누범 기간 중 다시 절도 범행을 저지른 점 등을 고려해 특가법을 적용했으며, 내일(13일) 송치할 예정입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)