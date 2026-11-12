징역 끝 출소하자 또…한밤 초교 공사장 침입해 벌인 짓

▲ 범행 당시 CCTV 장면
절도죄로 복역하고 출소한 뒤 두 차례에 걸쳐 구리 전선을 훔친 50대 남성이 구속됐습니다.
성남수정경찰서는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(절도) 혐의로 50대 남성 A 씨를 구속했습니다.
A 씨는 지난달 23일 오후 9시 39분쯤 경기 성남시 수정구 금토동의 한 초등학교 신축 공사 현장에 침입했습니다.
이곳 지하 1층에 있던 시가 500만 원 상당의 구리 전력 케이블 150ｍ를 훔친 혐의를 받습니다.
이어 이번 달 3일 오후 11시 37분쯤 같은 공사장에 다시 침입해 옥상에 있던 구리 전력 케이블 65ｍ를 추가로 훔친 것으로 조사됐습니다.
A 씨는 미리 준비한 절단기로 전선을 잘라 훔친 것으로 파악됐습니다.
이후 인근 야산 등에서 전선 피복을 벗겨 구리만 분리했습니다.
첫 번째 절도 피해를 확인한 공사장 관계자는 A 씨가 다시 범행한 날 폐쇄회로(CC)TV로 전선을 훔치는 장면을 실시간으로 확인하고 경찰에 신고했습니다.
경찰은 공사장에서 약 1.5km 떨어진 곳에서 A 씨의 차량을 발견한 뒤 범행을 마치고 차에 올라탄 A 씨를 긴급체포했습니다.
조사 결과 A 씨는 절도 전과가 6차례 있는 것으로 확인됐습니다.
과거 절도죄로 징역 1년 6개월을 복역하고 지난해 출소한 것으로 파악됐습니다.
일정한 직업과 주거지가 없는 A 씨는 경찰 조사에서 생활비를 마련하기 위해 전선을 훔쳐 고물상에 팔았다고 진술한 것으로 전해졌습니다.
경찰은 A 씨가 누범 기간 중 다시 절도 범행을 저지른 점 등을 고려해 특가법을 적용했으며, 내일(13일) 송치할 예정입니다.
(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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