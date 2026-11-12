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[머그 인사이트] "다 내리세요!!" 캄보디아에 승객 두고 떠난 오디세이호에 벌어진 일

작성 2026.11.12 18:05 조회수
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"바다 위 당신의 영원한 집"을 약속했던 오디세이호는 '전쟁 이후 연료비가 급등했다'며 운영을 중단했습니다.

그리고 지난 4일, 승객들을 캄보디아에 남겨둔 채 떠났습니다.

그런데, 멀리 가지 못하고 싱가포르에서 '압류'됐다는 소식이 들려왔는데요.

싱가포르 법원 기록에는 선박 압류를 담당한 법률대리인으로 헬름스맨(Helmsman LLC)이 기재됐습니다.

다만, 정확한 청구인 명의와 선박이 압류된 구체적인 이유는 공식적으로 공개되지 않았습니다.

외신에 따르면 운영사는 현지 공급업체 한 곳에 약 50만 달러(약 7억 원)를 갚지 못한 것으로 전해졌는데요.

이 채무는 연료 대금일 가능성이 제기되고 있습니다.

앞으로 오디세이호의 운명은 어떻게 될까요? 갑작스럽게 배를 떠나야 했던 승객들은 그동안의 피해를 보상받을 수 있을까요? 오디세이호의 첫 출항부터 압류까지 <머그 인사이트>에서 정리해봤습니다.

(구성 : 이미선, 편집 : 박서연, 디자인 : 채지우, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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