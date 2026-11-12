[에디터픽] "문제 없어요" 2주 뒤..'한국 1등' 무너진 이유

이번에는 정부와 공공기관의 여유자금 운용 정보를 모아놓은 '연기금투자풀' 홈페이지가 해커들의 먹잇감이 됐습니다.



전체 연기금투자 수탁고 88조 원 중 38조 원가량을 맡은 주간 운용사, 미래에셋자산운용의 업무용 홈페이지가 지난달 해킹을 당한 것입니다.



해커들은 회원번호를 하나씩 바꿔 넣으면서 계속 조회하는 기초적인 수법을 썼는데도 보안망이 뚫렸습니다.



이용자 331명의 아이디와 이름, 이메일 뿐만 아니라 자료실에 저장돼 있던 시장 정보와 교육 자료에 지난해 완전위탁형 기금의 일별 수익률까지 빼냈습니다.



사내 업무시스템에서도 해외법인과 본사 임직원 2천281명의 개인정보가 유출됐습니다.



미래에셋자산운용은 해킹 2주 전 금감원이 요구한 자체 보안점검에서 12개 항목 모두 문제없다고 보고했지만, 허무하게 무너졌습니다.



정부와 미래에셋 측은 "해당 홈페이지가 정보 제공용이어서 실제 기금 운용에는 영향이 없다"고 밝혔습니다.



미래에셋은 계열 증권사에서도 지난 4일부터 이틀간 고객과 임직원 등 3만 9천여 명의 정보가 유출됐습니다.



업계 최대 규모를 내세우면서도 보안 관리는 턱없이 허술했다는 지적이 나옵니다.



[이한울/에임인텔리전스 부사장 : 지금까지는 보안이 좀 귀찮은 존재로 여겨져 왔기 때문에 이런 취약점이 있다고 해서 그 서비스 쪽에 보완을 요청해도 거기서는 '아, 또 귀찮게 왜 이래'가 되는 현상들이 사실 되게 많았거든요.]



금융회사들이 업의 바탕인 고객 신뢰를 유지하기 위해서라도 기본부터 제대로 지켜야 한다는 비판이 이어지고 있습니다.



(취재 : 이성훈, 구성 : 이세영, 영상편집 : 정용화, VJ : 이지환, 제작 : 디지털뉴스부)