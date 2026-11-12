[자막뉴스] '명품 치렁치렁' 감고 젠슨 황 옆에 '찰싹'…"디올 원피스 약 5백만 원"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 내연 관계로 드러난 앨리스 황의 옷차림이 중화권에서 뜨거운 화제가 되고 있습니다.



지난해 타이완 식당에서 젠슨 황과 식사를 할 때 입은 앨리스 황의 옷 차림에 대한 이야기로, 원피스와 구두의 가격만 우리 돈, 7백만 원에 달한다는 추정이 나온 겁니다.



홍콩경제일보와 대만 연합보 등 현지 언론에 따르면 최근 중국 SNS 샤오훙수에는 앨리스 황의 사진을 토대로 옷과 신발 브랜드 가격을 추정한 게시물이 잇따라 올라오고 있습니다.



가장 많이 언급되고 있는 건 지난해 5월, 타이완 식당에서 찍힌 사진으로 앨리스 황은 분홍 민소매 원피스 차림이었고 하이힐을 신었습니다.



보도에 따르면 누리꾼들은 옷의 형태를 보고 디올의 울 크레이프 드레스로 추정했고 가격을 우리 돈, 5백만 원 수준이라고 전했습니다.



구두 역시 장식을 기반으로 마놀로 블라닉의 나디라로 보인다고 했는데, 이 역시 2백만 원이 넘는 것으로 알려졌습니다.



젠슨 황이 착용한 검은색 티셔츠에 대한 이야기도 있었는데, 누리꾼들은 가슴에 놓인 로고를 통해 버버리의 코튼 티셔츠로 보인다며 46만 원 상당이라고 썼습니다.



해당 사진과 뉴스들은 '불륜 커플 룩'으로 불리며 현지에서 큰 화제를 모으고 있습니다.



두 사람이 야외에서 나란히 서 있는 다른 사진도 회자됐는데, 여기에서도 앨리스 황은 에르메스 등 명품 브랜드를 착용했다고 현지 언론들은 전했습니다.



중국과 타이완 SNS엔 스파이 의혹을 재차 거론하며 앨리스 황의 행동거지에 대한 날 선 비판이 잇따르고 있습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김나온, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)