야스쿠니신사 사이트도 뚫렸다…1만4,500건 정보 유출

▲ 일본 도쿄 야스쿠니신사

일제의 침략 전쟁을 미화하는 일본 도쿄 야스쿠니신사의 온라인 사이트가 해킹 공격을 받아 회원 정보 약 1만 4천500건이 유출됐습니다.야스쿠니신사는 오늘(12일) 부적 등 신사 용품 주문을 받는 온라인 사이트에서 회원 개인정보가 외부로 유출된 사실을 공개했습니다.해당 사이트는 지난달 28일 해킹 공격을 받은 것으로 확인됐습니다.조사 결과 사이트에 등록된 회원들의 이름과 이메일 주소, 계정 비밀번호 등 1만 4천500여 건이 유출된 것으로 나타났습니다.다만 신용카드 번호나 유효기간, 생년월일, 주소, 전화번호 등의 유출은 확인되지 않았습니다.신사 측은 해당 사이트의 공개를 당분간 중단하고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.또, 다른 웹서비스에서도 동일한 비밀번호를 사용하는 이용자들에게 즉시 비밀번호를 변경해 달라고 당부했습니다.야스쿠니신사 측은 "이용자 여러분에게 불편과 심려를 끼쳐드려 깊이 사죄드린다"고 밝혔습니다.야스쿠니신사는 도조 히데키 등 태평양전쟁 A급 전범 14명을 포함해 약 246만 6천 명의 전몰자가 합사(유골이나 위패 없이 명부에 이름을 올리는 것)된 곳입니다.일본 정부는 태평양 전쟁 당시 숨진 자국 군인뿐 아니라 강제로 참전한 한국인 전몰자 명부도 야스쿠니신사에 제공했습니다.이에 따라 야스쿠니신사에는 2만여 명의 한국인도 A급 전범과 함께 합사됐고, 일본 정부와 신사 측은 합사를 취소하라는 유족들의 요구에 응하지 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)