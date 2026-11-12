이 대통령, 16∼19일 필리핀 아세안·중국 APEC 정상회의 참석

▲ 지난 2025년 말레이시아에서 열린 아세안+3 정상회의에 참석한 이재명 대통령

이재명 대통령이 16일부터 19일까지 순방길에 올라 필리핀 마닐라에서 개최되는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의와 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석합니다.위성락 국가안보실장은 12일 청와대에서 브리핑을 갖고 이 같은 정상외교 일정을 발표했습니다.이 대통령은 우선 16일에는 마닐라에서 열리는 한-아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시한 '한-아세안 CSP(포괄적 전략동반자 관계) 비전'의 이행성과를 공유하고 협력 강화 방안을 논의합니다.이어 한-메콩 정상회의에 참석해 메콩 국가들과 핵심광물 협력, 초국가 범죄 공동 대응 방안을 이야기합니다.둘째 날인 17일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석해 미래 협력방향을 제시할 예정이며, 같은 날 오후에는 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에 참석해 온라인 스캠 등 역내 주요 현안에 대한 우리 정부의 입장을 표명하고 한반도 평화공존 구상을 공유할 계획입니다.이 대통령은 18일에는 중국 선전으로 이동해 'CEO(최고경영자) 서밋' 일정과 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영 만찬 등의 일정을 소화합니다.19일 오전에는 APEC 본회의에 참석해 '함께 번영하는 아시아태평양 공동체 구축 - 개방, 혁신, 협력'을 주제로 정상들과 논의합니다.위 실장은 "이번 순방에서 한반도 평화공존 및 공동 성장 정책에 대한 아세안과 APEC 회원국들의 변함없는 지지를 확인하고, 한반도의 평화와 안정을 위한 긍정적 메시지를 발신하고자 한다"고 밝혔습니다.특히 "남북·북미 대화 재개와 한반도의 항구적 평화를 정착시키기 위한 우리 정부의 노력에 대해 역내 국가들의 지속적인 지지와 건설적 기여를 당부할 예정"이라고 설명했습니다.위 실장은 또 "이번 순방에서 주요국과 실질협력 강화를 통해 국민과 기업이 체감하는 외교를 지속적으로 구현하겠다"며 "에너지 공급망, 초국가범죄, 식량안보 등 공동의 도전과제에 대한 해법 논의도 주도할 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)